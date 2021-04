Klausurtagung der Unionsfraktion: Geladen bis in die Spitze

Seinen Ängsten soll man sich stellen, heißt es. Für CDU und CSU bedeutet das in diesem Zusammenhang: Konfrontation in Sachen K-Frage, Corona-Krise, Kanzlerinnen-Dämmerung. Und so kommt die Bundestagsfraktionsspitze der Union am heutigen Sonntag zu einer Klausurtagung und Kursbestimmung zusammen. Arbeitstitel des Treffens: "Wie gestalten wir die Zukunft?"

Und über allem hängt die K-Frage

Im Mittelpunkt des Treffens steht aber das geplante Schaulaufen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und des CDU-Chefs und Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet [zum Portrait]. Beide sollen bei dem Treffen, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen wird, jeweils ihre Ideen für die Zukunft präsentieren. Laut Tagesordnung sind dafür zwei Stunden vorgesehen.

Die Präsentationen gelten dabei als eine Art interne Bewerbungsrunde um die Kanzlerkandidatur – obwohl bisher weder Söder noch Laschet ihre Ambitionen offen erklärt haben. Söder antwortete beim Eintreffen am Reichstagsgebäude auf die Frage, ob er heute seine Kandidatur anmelden werde: "Spannende Zeiten. Oder wie sagte mal ein bayerischer Lebenskünstler: 'Schau'n wir mal, dann seh'n wir schon'." Ursprünglich hatte es immer wieder geheißen, die Frage, wer Kanzlerkandidat der Union wird, solle zwischen Ostern und Pfingsten geklärt werden.

Zum Auftakt der Klausur haben jedoch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus zu einer raschen Klärung der K-Frage aufgefordert. "Die Zeit ist reif, dass wir in den nächsten zwei Wochen die Entscheidungen treffen", sagte Dobrindt. Ähnlich äußerte sich Brinkhaus: "Wir haben großes Interesse daran, dass die ganze Sache zügig vonstatten geht."

Brinkhaus und Dobrindt wollen Klarheit über Ablauf des Prozesses

Allerdings erwarte die Fraktion von den Parteivorsitzenden Klarheit darüber, "wie der Prozess gestaltet werden soll", sagte Brinkhaus. Er gehe davon aus, dass die Fraktionsklausur zu einer "Beschleunigung" in der Entscheidung beitrage.

"Ich weiß, dass die beiden im Gespräch darüber sind und dass diese Gespräche freundlich ablaufen", sagte Brinkhaus weiter. Dobrindt sprach mit Blick auf die Kandidatenkür von einem "Prozess", den die Fraktion "intensiv begleiten" wolle. "Es gibt ein natürliches Mitspracherecht der Abgeordneten", sagte Dobrindt. Brinkhaus äußerte sich ähnlich: "Wir als Fraktion legen Wert darauf, dass wir Teil dieses Prozesses sind."

Eine Entscheidung oder ein Showdown zwischen Laschet und Söder wurde bis zuletzt für diesen Sonntag nicht erwartet – traditionell klärt die Union solche Fragen eher im Hinterzimmer und nicht in Parteigremien – doch die Rufe nach einer schnellen Entscheidung waren in den vergangenen Tagen auch aus der Fraktion immer drängender geworden.

Entscheidet am Ende doch die Unionsfraktion?

Die Nerven vieler Abgeordneter liegen angesichts der ungelösten K-Frage inzwischen so blank, dass das (einzige gemeinsame) Gremium von CDU und CSU die Entscheidung scheinbar am liebsten selbst treffen würde. Angesichts der immer näher rückenden Bundestagswahl im September, rechnen sich viele Abgeordnete eine wesentlich höhere Chance aus, ihr Bundestagsmandat nach der Wahl zu behalten, sollte der CSU-Chef Kanzlerkandidat der Union werden.

Erst vor zwei Tagen, hatte eine Gruppe von mehr als 50 (Stand Freitagabend) Unions-Bundestagsabgeordneten einen Aufruf unterzeichnet, in dem sie fordern, an der Entscheidung zur K-Frage beteiligt zu werden. Dafür hatten sich unter anderem auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der CDU-Mitgliederbeauftragte Henning Otte ausgesprochen. Aber auch aus Laschets eigenem nordrhein-westfälischen Landesverband gab es entsprechende Forderungen - etwa von der Bundestagsabgeordneten Sylvia Pantel, was sie gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" äußerte.

Viele Politiker von CDU und CSU befürchten auch, dass ein langes Taktieren zu Lasten der Union gehen könnte – deren Umfragewerte ohnehin in den vergangenen Wochen stark eingebrochen sind.

Wer unterstützt Söder? Wer unterstützt Laschet?

Offenkundig ist jedoch, dass die persönlichen Umfragewerte von CSU-Chef Söder, denen Laschets zuletzt weit überlegen waren. Zudem hatten sich bereits zahlreiche Abgeordnete in den vergangenen Wochen für Söder ausgesprochen, jüngst auch prominente Mitglieder der Fraktion wie etwa Norbert Röttgen.

Laschet versammelt dagegen überwiegend Landesfürsten- und Politiker hinter sich. So hatten sich etwa der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier oder der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) aufgeschlossen gegenüber einer Kanzlerkandidatur des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten gezeigt.

CDU-Landesvorsitzende warnen Laschet

Nach Informationen der Welt am Sonntag warnen jedoch mehrere CDU-Landesverbände den eigenen Vorsitzenden davor, sich ohne Einigung mit der CSU einseitig als Kanzlerkandidat nominieren zu lassen. Mehrere Politiker der Union, darunter Kai Wegner, Vorsitzender der Berliner CDU, Christoph Ploß, Vorsitzender des Hamburger Landesverbands und Philipp Amthor, der für Mecklenburg-Vorpommern auf Platz eins für die CDU kandidiert sprachen sich deshalb gegenüber der Zeitung für eine Einbindung der Unionsfraktion bei der Entscheidung der K-Frage aus.