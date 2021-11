BR24live: Gesundheitsminister-Treffen: Holetschek informiert

Die vierte Corona-Welle rollt über das Land. Die besorgniserregenden Zahlen veranlassen den Freistaat dazu, strikt durchzugreifen. So hat Bayern erneut den Katastrophenfall ausgerufen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gilt ab morgen im ganzen Freistaat die 2G-Regel.

Damit dürfen Ungeimpfte nicht mehr in Hotels und Restaurants. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nannte die aktuelle Corona-Lage vor dem Treffen mit seinen Gesundheitsministerkollegen höchst dramatisch und besorgniserregend. Nur mit konsequenten Zutrittsbeschränkungen könne es gelingen, das Gesundheitssystem vor einer noch dramatischeren Belastung zu schützen.

2G, 3G oder sogar Lockdown möglich?

Auch bei der heutigen Gesundheitsministerkonferenz der Länder sind schärfere Maßnahmen zur Pandemieeindämmung Thema. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Holetschek, erklärte vorab, dass strengere Corona-Maßnahmen ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Pandemie seien.

Außerdem äußerte er Kritik an der Bundesregierung: "Der Bund hat das Thema verschlafen und unsere Forderung nicht umgesetzt". Bayern habe schon vor Wochen auf die Dringlichkeit des Problems hingewiesen. Mit dem heutigen Treffen sind Forderungen seitens der Gesundheitsminister hinsichtlich der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag zu erwarten.

Söder für mehr Tempo bei Booster-Impfungen

Bayerns Ministerpräsident Söder setzte sich schon länger für ein Bund-Länder-Treffen ein und fordert vom Bund eine partielle Impfpflicht, insbesondere für bestimmte Berufsgruppen. Außerdem verlangt er nach Tempo bei den Booster-Impfungen und die Reaktivierung der Impfzentren.

"Masken, Abstand halten, 3G und auch 2G sind ordentliche Instrumentarien. Aber es könnte sein, dass sie nicht reichen", so Söder. Der Ministerpräsident fordert für den Winter einen Notfallplan. "Mit den bisherigen Maßnahmen werden wir exorbitant steigende Wellen allein nicht brechen können. Am Ende wäre dann der Staat wehrlos gegenüber Corona", mahnte er.

Volle Intensivstationen, Forderungen nach Impfpflicht

Indes wird der Ruf nach einer möglichen allgemeinen Impfpflicht lauter. Die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates, Susanne Breit-Keßler, hat angesichts der aktuellen Corona-Zahlen die Politik aufgefordert, "zumindest mal zu prüfen", ob auch eine allgemeine Impfpflicht möglich sei. "Wir brauchen ganz entschiedene Maßnahmen und zu denen gehört halt Impfen, Impfen, Impfen", sagte sie dem BR. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hingegen warnt vor der Einführung einer Corona-Impfpflicht. Man laufe Gefahr, die Gesellschaft weiter zu spalten, sagte die Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auf einigen bayerischen Intensivstationen waren die Kapazitäten am Wochenende bereits ausgeschöpft. Wie Kliniken in Rosenheim und Ingolstadt dem BR mitteilten, mussten Patientinnen und Patienten teilweise zwischen verschiedenen Krankenhäusern verlegt werden. Um die Kliniken in Hochinzidenzgebieten zu entlasten, ziehen die Bundesländer erstmals auch deutschlandweite Verlegungen in Betracht.