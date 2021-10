"Koalieren und kiffen": Holetschek gegen Cannabis-Legalisierung

Er wundere sich "über die Prioritätensetzung von SPD, Grünen und FDP - koalieren und kiffen", so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und weiter: "Cannabis ist doch nicht das herausragende Thema unserer Zeit."

Was SPD, Grüne und FDP wollen

Das sehen auch die Jungen Liberalen so, deren Vorsitzender Jens Teutrine am Donnerstag erklärte, für eine Koalition brauche es "mehr als nur legales Kiffen". Tatsächlich aber sprechen sich FDP wie Grüne seit längerem für einen legalen, regulierten Handel mit Cannabis aus. Am Mittwoch machte sich auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für eine Cannabis-Legalisierung stark, um Konsumenten vor Gefahren durch verunreinigte Substanzen zu schützen.

Unterschiedliche Auffassungen gibt es zum "Wie": Die SPD befürwortet eine "regulierte Abgabe" an Erwachsene zunächst in Modellprojekten, FDP und Grüne erwägen den Verkauf in "lizenzierten Fachgeschäften".

Die Argumente von Polizei und Caritas

Auch jenseits der Politik wird das Thema wieder kontrovers diskutiert. Während Gewerkschaftsvertreter der Polizei eine Freigabe unter anderem mit Verweis auf den Straßenverkehr ablehnen, argumentiert Stefan Bürkle, Geschäftsführer der Caritas Suchthilfe, für eine Reform der Cannabis-Gesetzgebung in Richtung Entkriminalisierung.

Eine vollständige Freigabe lehnt die Caritas indes ab - anders als der Jugendrichter und Buchautor Andreas Müller, der im vergangenen Jahr eine - noch nicht abschließend behandelte - Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht zum Thema eingereicht hat. Müller forderte eine mögliche Ampel-Koalition auf, Cannabis möglichst schnell zu legalisieren. Möglichen Widerstand aus konservativen Kreisen müsse eine Ampel aushalten.

Weitergehende medizinische Freigabe als Kompromisslinie?

Der Widerstand dürfte, wie Holetscheks Einlassungen deutlich machen, nicht ausbleiben. Bayerns Gesundheitsminister argumentiert, Cannabis sei eine Einstiegsdroge - das müsse mit Blick auf die Suchtproblematik beachtet werden. Allerdings: In der Schmerztherapie hält auch Holetschek die Gabe von Cannabis für möglich.

Die Junge Union im Zwiespalt

Kontrovers diskutiert die Jungen Union das Thema. Ihr Vorsitzender Tilman Kuban hält ein Votum der Nachwuchsorganisation für die Legalisierung von Cannabis inzwischen für denkbar.

Es habe immer wieder Abstimmungen gegeben, und die Entscheidungen gegen die Legalisierung seien zunehmend knapp ausgefallen, berichtete Kuban dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Möglicherweise wird das Ja der Jungen Union zum Verbot von Cannabis bei der nächsten Abstimmung fallen". Die Junge Union trifft sich von Freitag bis Sonntag zu ihrem Deutschlandtag.