Klare Mehrheit will Wehr- und Zivildienst wieder einführen

Parteiübergreifend Mehrheit für Wehrpflicht – und die Jüngeren?

Vor allem Anhänger von Union und Grünen sind dafür, künftig Männer und Frauen zum Wehr- oder Zivildienst zu verpflichten. Auch bei den SPD-Unterstützern sieht das die Mehrheit so. Bei den AfD-Anhängern sind 68 Prozent ebenfalls für die Rückkehr zur Wehrpflicht – weniger als die Hälfte will den Dienst aber auch auf Frauen ausweiten. Bei den Unterstützern der Linken sind 37 Prozent für die weitere Aussetzung der Wehrpflicht, in Summe ist auch hier eine Mehrheit für die Wiedereinführung.

Vereinfacht lässt sich sagen: Je älter die Befragten, desto mehr sind für die Rückkehr zur Wehrpflicht. Im Umkehrschluss heißt das: In der Bevölkerungsgruppe von 18 bis 34 Jahren ist die Zustimmung am geringsten, aber auch hier ist eine Mehrheit dafür. 37 Prozent wollen die Wehrpflicht weiter aussetzen, 24 Prozent die alte Wehrpflicht wieder einführen, 31 Prozent den Dienst auch auf Frauen ausweiten. Klar ist: Diese Altersgruppe wäre in erster Linie betroffen.

Ansichten zur Nato: USA für viele nicht mehr verlässlich

Ein Grund für die Debatte um den Zustand der Bundeswehr ist, dass die USA unter Donald Trump aus Sicht vieler westlicher Verteidigungspolitiker nicht mehr verlässlich scheint. Im DeutschlandTrend stimmen 78 Prozent der Wahlberechtigten der Aussage (eher) zu, dass sich die Nato-Partner auf den Schutz der USA gegenwärtig nicht verlassen können. 16 Prozent sehen das anders.

Derweil machen sich 65 Prozent große oder sehr große Sorgen, dass Russland weitere Länder in Europa angreift. 33 Prozent befürchten das nicht. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 haben sich diese Werte im DeutschlandTrend nur geringfügig verändert.