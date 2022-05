"Klar ist da Leidenschaft dabei": Gerhard Polt wird 80

Zum seinem 80. Geburtstag spricht Kabarettist Gerhard Polt im BR24 Interview der Woche mit BR Kulturredakteur Christoph Leibold über Bedächtigkeit, das Weltbild des Grantlers, die Liebe zum Wirtshaus und die Zuversicht.

BR24: Herr Polt, der Filmemacher Werner Herzog hat mal über Sie gesagt: Polt ist am allerbesten, wenn er nichts macht. Was mir jetzt auffällt, wenn wir hier so durch Josefstal, Ihren Wohnort, spazieren: Sie bleiben immer wieder stehen. Sie machen Pausen. Und Sie machen auch immer wieder Pausen in Ihren Monologen auf der Bühne. Also, Pausen sind, glaube ich, dieses nichts machen, ist ganz wesentlich für Ihre Kunst, oder?

Gerhard Polt: Es gibt sicherlich Monologe, wo die sogenannte Pause einfach eine Rolle spielt, weil es gibt halt Leute, die sozusagen in ihrem Gedankengang innehalten. Und es gibt Leute, die reden wie ein, wie man sagt, wie ein Maschinengewehr und es gibt Leute, die bedächtig reden. Und ein Mensch, der sozusagen gnadenlos ein Knopf an die Joppn hinspricht, der lässt ja keinen Atem zum Nachdenken. Ein Mensch, der dir was erzählen will, der ein Anliegen hat und sich Zeit lässt, der gewisse Bedächtigkeit aufweist, der gibt dir ja mehr Chancen, dass du dabei bist. Der will ja, dass du bei seinen Gedanken partizipierst, dass du dabei bist. Das sagt nichts über die Qualität des Ausgesagten, aber zumindest ist eine andere Intention dabei. Wenn mir einer die Chance gibt, dass ich zuhöre, dann ist das was anders, wie der andere, der seinen Monolog halt runterrasselt. Und das zeigt halt bestimmte Charaktere: der eine ist aufnahmewilliger und der andere halt eher nicht. Und das kennzeichnet diese Charaktere halt unter anderem. Das gibt Ihnen halt diese Farbe.

BR24: Mir hat mal jemand gesagt, dass "Polt" wahrscheinlich von "poltern" kommt. Sie spielen schon gern auch grantige Figuren. Also ich meine, es sind nicht immer alle grantig, aber schon immer wieder mal, oder?

Gerhard Polt: Es gibt halt Leute, die sich natürlich erbosen über Dinge, weil sie die große Ungerechtigkeit sehen oder erleben aus ihrer Sicht. Und was mich meistens an denen interessiert, ist: diese Menschen sind oft sehr plausibel. Das heißt, das Weltbild, was sie sehen, ist oft für sich tadellos. Die Frage ist natürlich der Kontext, der große Kontext. Und das ist das, was mich halt oft interessiert. Weil, wenn man dann ein paar Nebensätze hört, die er auch sagt, wo er im Grunde in der Lage ist, mit zwei Nebensätze eine halbe Stunde Behauptungen sozusagen wieder aus den Angeln zu heben, das finde ich interessant.

BR24: Aber es gibt natürlich Figuren, die einen gewissen Furor haben. Wenn Sie dann so was spielen, steigert man sich dann doch in eine echte Emotion hinein…

Gerhard Polt: Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad tu ich das schon. Als Darsteller muss ich ja sozusagen so einer Figur etwas geben, ein Fleisch geben. Sie muss ja stimmig sein. Ein Mensch, der leidenschaftslos so was erzählt, wäre dann wieder unglaubwürdig. Also muss ich mich sozusagen in einer gewissen Weise in die Rolle hineindenken und mitdenken. Und das ist ja klar, dass man das macht. Also, klar ist da Leidenschaft dabei.

BR24: Parteipolitik kommt bei Ihnen eher selten vor…

Gerhard Polt: Ja, klar.

BR24:…aber wenn, dann kommt ab und zu die CSU vor. Würden Sie sagen, das ist dann doch, wenn es einen politischen Gegner gibt, der politische Lieblingsgegner?

Gerhard Polt: Na logisch. Eine Partei, die über so jahrzehntelang die absolute Mehrheit gehabt hat, hat natürlich damit eine gewisse Narrenfreiheit gehabt, immer. (…) Als Demokrat muss man eigentlich immer möglichst schauen, dass die, die wo regieren, eine möglichst starke Opposition haben, ganz egal, wer regiert.

BR24: Wird man mit den Jahren ein bisschen milder, gelassener?

Gerhard Polt: Weiß ich nicht. Es kommt darauf an. Ich glaube, dass man natürlich, wenn man sich selber kennt, vielleicht - ich jedenfalls - durchaus vielleicht manchmal bereiter bin, mir selber zu verzeihen. Oder auch anderen. Also das nennt man dann abgeklärter, logisch. Aber altersmilde, was würde das bedeuten, altersmilde? Dass du halt bestimmten Themen gegenüber gleichgültiger bist. Aber das kann ich nicht sagen. Im Gegenteil. Ich glaube, mein Interesse an Vorgängen, historischen oder gesellschaftlichen, da nehme ich genauso Teil, Anteil und bin genauso, wenn man so will, Partei. Sonst brauch ich ja keine Zeitung mehr lesen, sonst brauch ich ja nichts mehr machen. Wenn‘s mir Wurscht wäre, is Wurscht. Das ist es mir nicht. Das einzige ist, dass sozusagen die Illusion, dass man selbst als Individuum Menschen erreichen kann mit den Überlegungen (…) Man hat weniger Illusionen, das ist alles.

BR24: Alle, mit denen man über Sie redet, sagen: der Polt, der schätzt auch ein gutes Essen. Der schätzt es, im Wirtshaus zu sitzen. Da kann man jetzt sagen: Wirtshaus ist auch so ein Ort der Eingebung oder kann es einen auch ausbremsen? Weil wenn man sich dann verhockt, muss man eigentlich gar nichts mehr machen.

Gerhard Polt: Na ja, verhocken tu ich jetzt nicht mehr so viel wie früher, logischerweise. Weil, das ist eine Frage der Kondition. Aber in ein Wirtshaus zu gehen und bestimmte Leute zu treffen, das ist nach wie vor, finde ich, wie sagt man da heute? Analog (lacht).

Wenn ich eine Wirtschaft hab und eine Wirtin oder einen Wirt und eine Bedienung und so weiter, die einem das bringen und man kann sozusagen sowohl leichtfertig als auch wie auch immer aus sich heraus Dinge beschreiben oder mit Leuten drüber streiten oder verschiedener Meinung sein oder…Es ist wunderbar, dass es so etwas gibt. Ich glaub immer noch, wir haben im Wirtshaus in Bayern das, was die Italiener im Freien haben. Die haben halt die Piazza. Und nachdem es bei uns so häufig regnet und der Katarrh droht, ist halt das Wirtshaus der rechte Platz. Es ist eine wunderbare Idee, das Wirtshaus.

BR24: Wirtshäuser, das sind auch Orte der Geselligkeit, aber auch Orte, wo man durchaus, wenn man an Stammtische denkt, bei manchen Leuten ja auch in Abgründe schauen kann. Ich habe das Gefühl, Sie sind gern im Wirtshaus. Sie schauen auch gern in Abgründe, aber sind auch gern gesellig, sind gern unter Menschen. Würden Sie sagen, Sie sind ein Menschenfreund?

Gerhard Polt: Ja, grundsätzlich ja. Ich wüsste nicht, was ich machen tät ohne Menschen (lacht).

BR24: Darf man das so sagen? Sind Sie ein Menschenfreund?

Gerhard Polt: Ja, ich glaube ja. Ich glaub schon. Menschen haben auf mich, wie auch immer in jeder Form, irgendetwas Interessantes, klar.

BR24: Es gibt von Ihnen ja auch die schöne Aussage, dass eine Ihrer Lieblingsbeschäftigungen das Vor-Sich-Hin-Sinnlosen sei. Ich glaube, Sie beherrschen diese Kunst, nix zu tun, keinen Sinn, keinen Zweck zu verfolgen eigentlich ziemlich gut. Was begeistert Sie so daran?

Gerhard Polt: Wenn man nichts erwartet, wenn man nix macht. Dieses Gottvertrauen, diese Zuversicht. Dieses schöne Wort: dass irgendetwas kommt, was auch positiv ist. Das ist das Tolle, finde ich. "Zuversicht" ist ein irres Wort, für mich. Ich geh aus dem Haus hinaus, aber nicht gesenkten Hauptes, weil ich zuversichtlich bin. Kein Dachziegel wird jetzt herunterfallen in dem Moment und wird mir den Schädel zerschlagen. Ist doch toll! Oder? Hätte man sie nicht, müsste ich ja schon so gehen (bückt sich)

BR24: Immer geduckt!?

Gerhard Polt: Geduckt.