Eifersuchtstat in Kitzbühel: Mann tötet fünf Menschen

Laut aktuellsten Informationen von heute.at und der Tiroler Landeszeitung erschien am frühen Morgen der 25-jährige Tiroler Andreas E. auf der Polizeiinspektion Kitzbühel, legte eine Pistole und ein Messer auf den Tresen und erklärte, er habe fünf Menschen getötet. Tatmotiv laut Polizei: Die "Beendigung einer Liebesbeziehung".

Eifersucht, Streit, Blutbad

In der Nacht war der Tatverdächtige demnach mit dem neuen Partner seiner Ex-Verlobten in heftigen Streit geraten. Wenig später erschien E. am Wohnhaus der 19-Jährigen, wo es zu einer Auseinandersetzung mit ihrem Vater kam. Anschließend fuhr E. zu seinem Bruder, um sich dessen Pistole zu besorgen.

Was danach genau geschah, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Fest steht: Nach dem Eintreffen am Tatort fand die Polizei Andreas E.s frühere Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder sowie den neuen Freund erschossen auf. Nachbarn berichten, sie hätten in den frühen Morgenstunden Schüsse gehört.

Der Täter: bisher unauffällig

Der mutmaßliche Täter Andreas E. - er stammt aus der Region und hat keinen Migrationshintergrund - war zum Tatzeitpunkt nicht alkoholisiert und ist nicht vorbestraft. Nach der Tat wirkte er völlig ruhig und überlegt, so die Polizei.

Der Einsatz in dem 8.000-Einwohnerort, der vor allem für gediegenen Wintersport-Tourismus bekannt ist, könnte sich noch mehrere Tage hinziehen. Neben den Ermittlern sind auch Kriseninterventionskräfte vor Ort, um Betroffene zu betreuen.