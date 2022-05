Kitas und Sozialarbeit: Einigung bei Tarifverhandlungen in Sicht

Bei den Tarifgesprächen für das Sozial- und Erziehungswesen in Berlin zeichnet sich eine Einigung ab. Das hat der Bayerische Rundfunk aus informierten Kreisen erfahren. Ein mögliches Ergebnis muss aber noch mit den zuständigen Gremien abgestimmt werden.

Erwartet wird, dass bis Donnerstagvormittag eine endgültige Entscheidung vorliegt. Sollte die Einigung kommen, dann sind weitere Streiks zum Beispiel in Kitas und Horten abgewendet.

"Zähe" Verhandlungen

Die Gewerkschaften Verdi und die zuständige Fachgruppe des Beamtenbundes sitzen seit Montag mit den kommunalen Arbeitgebern beieinander. Zunächst lagen die Vorstellungen weit auseinander. Vor allem die Frage der Finanzierbarkeit soll die Gespräche erschwert haben.

Noch am Mittwochnachmittag hatten die Gewerkschaften die laufenden Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern als "sehr schwierig" und "zäh" bezeichnet. Aus Arbeitgeberkreisen war zu hören, dass die Forderungen nach wie vor zu hoch seien.

Verdi hatte bereits zum Verhandlungsauftakt mit einer "massiven Ausweitung von Streiks" gedroht, für den Fall, dass keine Einigung gelingen sollte.

Hauptziel: Bessere Arbeitsbedingungen

Ziel der Gewerkschaften ist es, für die rund 330.000 kommunalen Kita-Erziehungskräfte und andere Beschäftigte in sozialen Berufen bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen zu erreichen - insbesondere mit Blick auf die Eingruppierung und die tägliche Arbeitslast. Dafür hatten die Gewerkschaften mehrfach auch in Bayern zahlreiche Kitas bestreikt.

Verdi und der Beamtenbund dbb machten erneut deutlich, dass das Thema Arbeitsentlastung ein "Knackpunkt" sei. Es komme bei dieser Runde auf mehr an als nur auf eine höhere Vergütung an, hieß es. Die Gewerkschaften streben langfristig mehr Personal im kommunalen Sozial-und Erziehungsdienst an und fordern von den Arbeitgebern, personelle Engpässe über zusätzliche Erholungszeiten für Beschäftigte zu kompensieren.