09.08.2019, 13:05 Uhr

Kirgistan: Ex-Präsident Almasbek Atambajew in U-Haft

Am gestrigen Donnerstag ist in Kirgistan der unter Korruptionsverdacht stehende ehemalige Präsident des Landes, Almasbek Atambajew unter spektakulären Umständen verhaftet worden. Heute ordnete ein Richter seinen Verbleib in Untersuchungshaft an.