Kirchliche Hilfswerke: Missbrauchstäter in die Ukraine geschickt

Weggeworfene Plastiktüten wehen durchs Bild, zwischen Müll und Unrat suchen Menschen nach Verwertbarem. Der Priester, der die Müllhalde im südukrainischen Cherson besucht, ist hier, weil er den bitterarmen Menschen Gutes tun will.

Es sind Szenen aus der BR-Reportage "Mit Geld und Liebe", die 1998 in der ARD läuft. Nach der Ausstrahlung wenden sich Zuschauer aus dem Saarland an die zuständige BR-Redaktion Kirche und Welt. Sie kennen den Priester nur zu gut, aus dessen Zeit als Seelsorger im Bistum Trier. Dort hatte er Minderjährige sexuell missbraucht, in 28 Fällen. 1994 wurde er dafür in Saarbrücken zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

"Wir hätten niemals einen solchen Film gedreht, hätten wir gewusst, dass der Priester ein verurteilter Missbrauchstäter ist", sagt Peter Giesecke, damals verantwortlicher Redakteur der Reportage. "Unser Team hatte keine Kenntnis von der Vorgeschichte des Priesters und hat vor Ort auch nichts Verdächtiges beobachtet."

"Neue Dimension" des Missbrauchs in der katholischen Kirche

Neue Aufmerksamkeit bekam der Fall aus den 1990er Jahren im Februar dieses Jahres - durch einen Offenen Brief des gemeinsamen Betroffenenbeirats der Bistümer Fulda, Limburg und Mainz. Der Fall werfe neues Licht auf "eine weitere Dimension des sexuellen Missbrauchs und des Umgangs mit Tätern im Raum der katholischen Kirche" heißt es in dem Schreiben.

Die "Süddeutsche Zeitung" hat diese neue Dimension nun mit weiteren Recherchen in dem Fall aufgeschlüsselt: Zuständig für den weiteren Verbleib des Geistlichen im priesterlichen Dienst trotz Verurteilung war demnach das Bistum Trier. Dessen damalige Bistumsleitung hatte zunächst der Bitte des Priesters nachgegeben, aus "gesundheitlichen Gründen" ins oberbayerische Bad Kohlgrub zu wechseln, wie die Zeitung das Bistum zitiert. Einsatzbereich war also nun das Erzbistum München und Freising, wiewohl der Betroffenenbeirat moniert: "Der Fall wurde zwar in früheren Jahren verschiedentlich im Zusammenhang mit dem Bistum Trier in den Medien erwähnt, findet sichaber nicht im ansonsten umfassenden Münchener Gutachten".

Verurteilter Priester missbraucht erneut Kinder in Ukraine

Laut Bistum Trier ist im Erzbistum München und Freising indessen der Kontakt des Priesters zum kirchlichen Hilfswerk Renovabis entstanden. Dieses wurde 1993 von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken gegründet, um ein Aufleben der Kirche und ihrer caritativen Arbeit in der ehemaligen Sowjetunion zu unterstützen. Laut Bistum Trier hat der Priester den Einsatz in der Südukraine schließlich "selbst angeregt", heißt es in der "Süddeutschen Zeitung". Daraufhin ging er über Renovabis als Auslandsseelsorger in das südukrainische Cherson – und missbrauchte dort erneut Kinder.

Hätte das Hilfswerk das verhindern können? Was wusste Renovabis über die Vergangenheit des Mannes und damit über das Risiko, das von dem verurteilten Missbrauchstäter ausging? In einer heute veröffentlichten Pressemitteilung als Reaktion auf die Berichterstattung der "Süddeutschen Zeitung" heißt es dazu: "Die Geschäftsstelle sah damals keine Gefahr, die von diesem pädophilen Priester für schutzbefohlene Minderjährige und Jugendliche ausgehen könnte."

Renovabis: "Mangelnde Sensibilität für das Thema Missbrauch"

Laut Angaben des Bistums Trier an die "Süddeutsche Zeitung" sei "eine Information über die staatliche Verurteilung" des Priesters an den damaligen Hauptgeschäftsführer des Hilfswerks, Eugen Hillengass, ergangen. Auf eben dessen Platz sitzt heute Thomas Schwartz.

"Mangelnde Sensibilität für das Thema Missbrauch und nicht vorhandene Kontrollmechanismen beim Einsatz von Priestern im Ausland zeigen, dass hier das System versagt hat. Das tut mir unendlich leid. Dafür bitte ich die Opfer – soweit mir das zusteht – um Verzeihung." Thomas Schwartz, Hauptgeschäftsführer von Renovabis

Der Fall wirft die grundsätzliche Frage auf, welche Rolle die im Ausland aktiven Hilfswerke der katholischen Kirche spielen, um Missbrauchstäter aus dem Seelsorgebereich der Bistümer zu schaffen – analog zu vielfach dokumentierten Versetzungen von Bistum zu Bistum innerhalb Deutschlands. Nach dem Offenen Brief des Betroffenenbeirats hat dazu etwa das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat bereits eine externe und unabhängige Untersuchung angekündigt, auch Renovabis will nun nachziehen.

Berufsverbot erfolgt erst nach Gang an die Öffentlichkeit

Im konkreten Fall des Priesters aus dem Bistum Trier wurde ihm die Ausübung seiner priesterlichen Dienste im Jahr 2012 untersagt – drei Jahre, nachdem Bischof Stephan Ackermann Bischof von Trier wurde, und zwei Jahre, nachdem dieser das Amt des Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz zur Aufarbeitung des Missbrauchsskandals übernommen hatte. Gestern, einen Tag vor der Berichterstattung der "Süddeutschen Zeitung", gab Ackermann bekannt, dieses Amt niederzulegen.

Das Berufsverbot für den straffällig gewordenen Priester, der zuletzt noch als Seelsorger in Bad Kreuznach (Bistum Trier) im Einsatz war, erfolgte just nachdem er im "Spiegel" offen über seine Taten sprach. "Ich kann es nur mit dem Alkoholismus vergleichen", zitierte ihn damals das Magazin. "Es ist wie eine Sucht, eine Schizophrenie, wo Sie ganze Teile ihres Bewusstseins ausschalten." Wie das Bistum Trier an diesem Freitag mitteilte, hatte der Priester um die Entlassung aus dem Klerikerstand gebeten. Diesem Wunsch habe Papst Franziskus inzwischen entsprochen. Seit dem 22. April dieses Jahres ist der Täter kein Priester mehr.