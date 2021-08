Kirchliche "Gefängnisse" für Missbrauchstäter?

Seit mehr als zehn Jahren versucht die katholische Kirche den Missbrauchsskandal aufzuarbeiten. Manches ist passiert - vieles aber auch nicht - kritisieren Betroffene. Und was ist eigentlich mit den Tätern? Wo sind diejenigen, deren Taten verjährt sind, deren Strafe abgesessen ist?

Sie leben gemeinsam mit ihren Mitbrüdern in Ordenshäusern oder Wohnungen der Diözesen. Der Leiter des Kinderschutzzentrums der Päpstlichen Universität Gregoriana, Pater Hans Zollner, hat nun eigene - kirchliche Häuser für Missbrauchstäter - ins Gespräch gebracht.

Vorbild USA: Kirchliche "Gefängnisse" für Täter

In den USA gibt es schon seit vielen Jahren so etwas wie "Gefängnisse" für Priester, die Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Ein Orden hat es sich dort zur Aufgabe gemacht die Täter hinter den Mauern abgelegener Klöster zu betreuen und dafür zu sorgen, dass die Täter nicht rückfällig werden. Der Theologe und Psychotherapeut Wunibald Müller nennt es eine Mischung aus "einer Reha, Kloster und einer Art Gefängnis" - allerdings ohne Gitter.

Der ehemalige Leiter des Recollectio-Hauses in Münsterschwarzach- einer therapeutischen Einrichtung speziell für kirchliche Mitarbeiter - hat diese kirchlichen Gefängnisse für Geistliche in den USA einst interessehalber besucht und dabei festgestellt: "Was ganz wichtig ist - es gibt eine Kapelle. Dass die Täter, die Geistliche sind, auch Eucharistie feiern können. Denn das ist sehr wichtig für sie, ihre Identität."

Absurd - nennt das Matthias Katsch, Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch. Für ihn liegt im Umgang mit den Tätern genau hier der Knackpunkt: "Betroffenenorganisationen verlangen seit Jahren vom Vatikan, dass er eine Null-Toleranz-Politik durchsetzt, dass Männer, die Kinder missbraucht haben, nicht länger Priester sein können."

Katsch fordert Laisierung von Tätern

Priester, denen sexueller Missbrauch nachgewiesen werden konnte, müssten von Seiten des Vatikans also konsequent laisiert werden - fordert Katsch. Wie man ganz generell mit den Tätern umgehen muss, wie man ihnen dabei hilft nicht wieder straffällig zu werden und ihre sexuelle Neigung in den Griff zu bekommen - das seien wichtige Punkte, sagt Katsch. Aber, fügt er hinzu, das sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nach wie vor von allen Seiten - von Kirchen und Staat - vernachlässigt werde. Wenn die katholische Kirche sich da einbringen wolle, begrüße er das, so der Betroffenenvertreter.

Kirchliche Reha-Anstalten für Pfarrer, die wegen Missbrauchs straffällig geworden sind, sieht er trotzdem kritisch: "Man will nicht aus der Sonderrolle des Klerikers heraus mit dem Täter und sucht nach einem Weg sie in dem Klerikerstand zu halten - und die Vorstellung, dass man sie vor Taten bewahren kann, halte ich für eine Illusion, da gibt es Beispiele aus der Vergangenheit und ich sehe das auch nicht in Zukunft, dass das funktioniert."

Der Fall H. in Garching an der Alz

Katsch denkt in diesem Zusammenhang an den Priester Peter H., der immer wieder - auch nach mehreren Versetzungen - Kinder missbraucht hat. Erst im Bistum Essen, nach 1980 dann im Erzbistum München und Freising, in dem damals Kardinal Joseph Ratzinger Bischof war - der spätere Papst Benedikt. Mitte der 1980er wurde H. wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt - zu einer Bewährungsstrafe.

Die Bistumsleitung versetzte ihn daraufhin erneut nach Garching an der Alz. Die Auflage: ein Weihbischof solle "aufpassen" dass H. sich nichts mehr zu Schulden kommen lässt. Gelungen ist das nicht. 2010 wurde H. suspendiert. Inzwischen lebt er wieder im Bistum Essen - unter kirchlicher Aufsicht. Laut Bistum hat H. eine Reihe von Auflagen erhalten, mit dem Ziel, "dass er sich intensiv mit seinen Taten und dem großen seelischen und körperlichen Leid auseinandersetzt, das er Betroffenen zugefügt hat." Die Einhaltung dieser Auflagen werde kontinuierlich kontrolliert.

Doch wie kontrolliert man das? Müller hält die Idee einer eigenen Einrichtung für die Täter aus dem kirchlichen Umfeld trotz vieler Fragezeichen für die beste aller Lösungen - kann sich das auch für laiiserte Priester vorstellen. Damit würde man den Staat zumindest nicht alleine lassen.

Es ist eine Idee - ein Gedankenspiel - bei dem keiner weiß, ob es auch hierzulande umsetzbar wäre. Die Debatte um eigene Gefängnisse für Missbrauchstäter aus der katholischen Kirche zeigt einmal mehr, dass viele Fragen nicht geklärt sind. Auch die nach einem adäquaten Umgang mit den Tätern aus den eigenen Reihen.