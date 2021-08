Kirchenvertreter verurteilen Anschläge am Flughafen Kabul

Als einen "Akt mitleidloser und enthemmter Gewalt" hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, die Anschläge am Flughafen Kabul bezeichnet. "Sie bestürzen und entsetzen mich", schrieb der Limburger Bischof auf Twitter. "Diejenigen, die Opfer der schändlichen Taten geworden sind, waren verängstigte Menschen, die alles daran setzten, das ihnen feindlich gewordene Land zu verlassen. Er erinnerte auch an die getöteten und verwundeten Soldaten, "die trotz des Risikos für sich selbst einen lebensrettenden Dienst geleistet haben", so Bätzing. "Wir alle stehen in ihrer Schuld."

Bamberger Erzbischof bezeichnet Attacke als "teuflisch"

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, der auch Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz ist, nannte die Attacken "teuflisch". Die Bilder und Berichte aus Afghanistan zerrissen einem das Herz. "Die Schutzbedürftigen müssen in Sicherheit gebracht werden", forderte er. Schick rief außerdem dazu auf, um Versöhnung und Frieden zu beten.

Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, zeigte sich entsetzt. Die Explosionen seien "eine traurige Bestätigung für die lebensgefährliche Situation in Afghanistan", sagte der bayerische Landesbischof. Er sei in Gedanken und Gebeten bei den Opfern.

EKD-Chef: Familiennachzug für afghanische Flüchtlinge ermöglichen

Nun gelte es weiteres menschliches Leid, das auch aus Fehleinschätzungen der Vergangenheit resultiere, wenigstens zu begrenzen, fügte Bedford-Strohm hinzu. Dazu müssten unter anderem alle Wege genutzt werden, um auch nach dem Ende der Evakuierungsflüge Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Zudem müssten Abschiebungen dorthin nicht nur ausgesetzt, sondern gestoppt werden, so der EKD-Chef. Auch müssten die Afghanen, die sich in Deutschland befinden, nun einen sicheren Aufenthaltstitel bekommen, so dass auch der Familiennachzug möglich werde.

Mit Informationen von KNA und epd