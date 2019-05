Kirchenvertreter rufen zu nationalem Gebetstag für Trump auf

Ein nationaler Gebetstag für US-Präsident Donald Trump - das fordern mehrere kirchliche Verbände in den USA. Die Initiatoren sind der Billy-Graham-Evangelisierungsverband, die evangelikale Liberty Universität, die "First-Baptist" Kirche im texanischen Dallas sowie der Präsident des Lobbyverbandes Family Research Council, Tony Perkins.

Der Gebetsaufruf erntet auch Kritik

Die teilweise in Verehrung mündende Haltung vieler Evangelikalen gegenüber Trump sorgt auch in Teilen der Kirche für Unverständnis. Der Präsident des Südlichen Baptistenverbandes, J.D. Greear, kritisiert beispielsweise, Evangelikale hätten in letzten Jahren "viel von ihrer moralischen Autorität verloren". Man sei offenbar bereit, "über Sünde hinwegzusehen, wenn es unseren Interessen dient". Das geht aus Vorabzitaten aus seinem im Juni erscheinenden neuen Buch hervor. Der evangelikal ausgerichtete Baptistenverband ist die größte protestantische Kirche in den USA.

Evangelikale Trump-Anhänger: Hoffen auf die Rückkehr der "Alten Zeiten"

Weiße evangelikale Wähler haben 2016 mit großer Mehrheit für Trump gestimmt. Viele schätzen seine Haltung gegen Abtreibung und für "Glaubensfreiheit" und sein Versprechen, alte Zeiten zurückzubringen, in denen Amerika traditionelle Werte befolgt habe. Außerhalb evangelikaler Kreise stößt diese Haltung häufig auf Unverständnis. Auch in Kirchen - wie das Beispiel Greear zeigt - ist sie umstritten.

Franklin Graham: "Trumps Feinde wollen den Präsidenten zerstören"

Nach Ansicht der Initiatoren des Gebetstages für Trump stehen die USA an einem "gefährlichen Abgrund", wie es der Billy-Graham-Evangelisierungsverband formulierte. Baptistenprediger Franklin Graham, Leiter des nach seinem 2018 verstorbenen Vater Billy benannten Verbandes, schrieb auf Facebook, Trumps Feinde wollten den Präsidenten zerstören. Noch nie sei ein Präsident so stark angefeindet worden.