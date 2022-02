Kirchenoberhaupt sieht im Militärdienst Akt der Nächstenliebe

Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I., hat Russlands Präsident Wladimir Putin "herzlich" zum "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" gratuliert. "Heute ehren wir die Leistung derer, die einen verantwortungsvollen Militärdienst leisten, über die Grenzen ihres Heimatlandes wachen und sich um die Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit und nationalen Sicherheit kümmern", heißt es in der auf der Website des Patriarchats veröffentlichten Botschaft mit der Anrede "Exzellenz, lieber Wladimir Wladimirowitsch". Die Glückwünsche vom Patriarchen an den russischen Präsidenten zum "Tag der Verteidiger des Vaterlands" am 23. Februar sind ein jährliches Ritual.

Militärdienst als Manifestation der Nächstenliebe

Auf den Russland-Ukraine-Konflikt geht der Patriarch nicht direkt ein. Bereits seit Wochen schweigt er zu diesem Thema. Doch Kyrill schreibt an Putin, Eigenschaften wie Tapferkeit, Mut und Entschlossenheit, "glühende Liebe zum Vaterland und Bereitschaft zur Selbstaufopferung" hätten jahrhundertelang das russische Volk ausgezeichnet, "das durch den Schmelztiegel vieler Prüfungen" gegangen sei. Die russisch-orthodoxe Kirche habe immer versucht, einen bedeutenden Beitrag zur patriotischen Erziehung ihrer Landsleute zu leisten, indem sie im Militärdienst eine aktive Manifestation der Nächstenliebe sehe, "ein Beispiel für die Treue zu den hohen moralischen Idealen der Wahrheit und Güte".

Patriarch Kyrill I. wünscht Putin "starke Gesundheit"

Kyrill betont in seiner Botschaft die Nähe zum Kreml. "Mit Dankbarkeit möchte ich darauf hinweisen, dass mit Eurer aktiven Teilnahme und Unterstützung viele wichtige kirchliche, pädagogische und soziale Projekte des Moskauer Patriarchats umgesetzt werden, die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat [...] sich fruchtbar entwickelt", so Kyrill. Er wünsche Putin "starke Gesundheit, Seelenfrieden und reiche Hilfe des Herrn in Ihrem hohen und verantwortungsvollen Dienst am russischen Volk". Die Theologin und Kirchenexpertin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin, Regina Elsner, schrieb dazu am Mittwoch auf Twitter: "Aber heute, nach Tagen des Schweigens über die Ereignisse in der Ukraine, zeigen sie mehr als je zuvor die Unterordnung der (russisch-orthodoxen) Kirche unter die Interessen der Regierung."

Franziskus verfolgt Konflikt mit "großem Schmerz im Herzen"

Anders als der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche hat sich das Oberhaupt der katholischen Kirche bereits mehrmals zum Russland-Ukraine-Konflikt geäußert. Papst Franziskus sagt, er verfolge mit "großem Schmerz im Herzen" die aktuellen Entwicklungen. "Trotz aller diplomatischen Bemühungen eröffnen sich Szenarien, die immer alarmierender werden", sagte Franziskus am Mittwoch bei der Generalaudienz. Ihm und vielen anderen bereite die Situation Angst und Sorge. Eindringlich appelliert der Pontifex an "alle beteiligten Parteien, von jeder Aktion Abstand zu nehmen, die den Bevölkerungen nur noch mehr Schmerz bereiten wird". Internationales Recht müsse gewahrt werden, so der 85-Jährige.

Papst Franziskus mahnt und appelliert bereits seit Wochen. Er sorge sich um den Frieden in Europa. "Bitten wir den Herrn inständig, dass in diesem Land die Geschwisterlichkeit geweckt werde und Verletzungen, Ängste und Spaltungen überwunden werden können", so Franziskus Ende Januar bei dem von ihm ausgerufenen weltweiten Friedensgebet für die Ukraine. Für den kommenden Aschermittwoch ruft er erneut zu einem Tag des Fastens und Betens für die Ukraine auf. Franziskus hat das Land seit langem im Blick. Schon vor acht Jahren, als der Konflikt in der Ostukraine ausbrach, hatte Franziskus vor einem "Bruderkrieg" gewarnt.

Katholische Kirche in der Ukraine hofft auf Papstbesuch

Die Kritik folgte damals zwei Jahre später - und zwar vom russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. nach einem gemeinsamen Treffen 2016 auf Kuba. Kyrill warf dem Papst vor, die griechisch-katholische Kirche inspiriere den Russland-Ukraine-Konflikt. Die griechisch-katholische Kirche der Ukraine ist die größte katholische Ostkirche. Zu ihr bekennen sich nach Angaben des Vatikans weltweit rund 4,5 Millionen Christen. Die ukrainischen Katholiken hoffen derweil auf einen Besuch von Franziskus in Kiew. "Die Menschen in der Ukraine sagen: Wenn der Papst in die Ukraine kommt, wird der Krieg enden, denn wenn der Papst kommt, tut er es als Friedensbote", sagt der ukrainische Großerzbischof Swjatoslav Schewtschuk.