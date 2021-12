Kirchenjahr 2021: Debatte über Sterbehilfe bewegt Kirchen

Es war ein ganzseitiger Artikel in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", erschienen am 11. Januar 2021, der die Kirchen hierzulande in Aufregung versetzt hat. Überschrieben war er mit der Überschrift "Den assistierten professionellen Suizid ermöglichen" – verfasst hatten ihn die Theologieprofessorin Isolde Karle, Pfarrer Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, und der evangelische Theologe Reiner Anselm, Professor für Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

"Dass das kontrovers diskutiert wird, das verstehe ich gut", erinnert sich Reiner Anselm. Das sei auch eines der Ziele des gemeinsamen Beitrags gewesen. Allerdings kann der Theologe nicht nachvollziehen, auf welche Art und Weise darüber diskutiert worden ist: "So, als ob das jetzt lauter Dinge sind, die noch nie gedacht worden sind."

Appell an Kirchen: "Gespräche nicht verweigern"

Der Tenor des Artikels: Auch Krankenhäuser, Pflegeheime und Hospize, die von der Kirche betrieben werden, sollten sich dem assistierten Suizid nicht verweigern.

Fördern wolle man ihn aber auch nicht, so Anselm: "Wir würden gerne mit den Menschen ins Gespräch kommen." Denn in ihren Einrichtungen dürfe sich die Kirche dem Gespräch nicht "einfach verweigern". "Unsere große Befürchtung ist, dass das dazu führt, dass die Menschen das mit sich selbst ausmachen". Die Folge sei, dass dann Menschen "irgendwo anders" assistierten Suizid in Anspruch nehmen.

Deutscher Ärztetag hebt Verbot zur Suizidbeihilfe auf

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 dürfen Ärzte und Sterbehilfevereine wieder den sogenannten assistierten Suizid anbieten. Sie können Patienten beraten und ihnen bei einer Selbsttötung zur Seite stehen, ohne sich strafbar zu machen. Der Deutsche Ärztetag reagierte auf das Urteil und hob im Frühjahr 2021 das zehn Jahre zuvor eingeführte Verbot zur Suizidbeihilfe auf.

Für die katholische Kirche steht assistierter Suizid nicht zur Diskussion, schon gar nicht in kirchlichen Einrichtungen. Menschen am Lebensende sollen sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, sagt der Augsburger Weihbischof Anton Losinger: "Wenn ein serielles Angebot der Suizidbegleitung Realität wird, wird Sterben in einer solchen Umgebung als Normalfall empfunden. Es wird Menschen unter Druck setzen und sie auch subkutan in eine Spur bringen, wo sie anderen nicht zur Last fallen wollen."

Bundestag diskutiert vier Gesetzesvorschläge – ergebnislos

Neben der ethischen Debatte über die Sterbehilfe waren in diesem Jahr auch rechtliche Fragen aktuell. Denn gesetzlich geregelt ist der assistierte Suizid in Deutschland noch nicht. Im April 2021 hat der alte Bundestag über vier unterschiedliche Vorschläge für eine Gesetzesreform diskutiert – ohne Einigung. Eine Neuregelung der Sterbehilfe dürfte den neu gewählten Bundestag und die Ampelkoalition im neuen Jahr weiter beschäftigen.