Kirchenasyl: Hoffnung auf milderen Kurs der Ampelkoalition

Vier Wochen Kirchenasyl in Bayern, für eine Sportlerin und Anwältin aus Belarus bedeutet das: vier Wochen Sicherheit. Wo genau sie mit ihrer Familie untergebracht ist, muss geheim bleiben. Der Name auch. Ihr droht zu Hause eine Haftstrafe, weil sie nach den belarussischen Präsidentschaftswahlen im August 2020 die staatliche Gewalt kritisiert hatte, wie sie sagt.

"Ich war in der Opposition aktiv. Dann kamen Männer von Lukaschenko zu mir und haben mir gesagt: Wenn du deine Meinung nicht änderst, gehen dein Mann und du ins Gefängnis und deine Kinder kommen ins Kinderheim", erzählt sie. Nach dieser Drohung floh sie Ende September letzten Jahres mit ihrer Familie über Polen nach Deutschland.

Für die Beantragung eines humanitären Visums in Belarus war keine Zeit mehr. Sie beantragte Asyl in Deutschland, als klar wurde, dass sich die Situation in Belarus nicht so schnell entspannen würde. Der Asylantrag wurde abgelehnt, die Abschiebung nach Polen im Rahmen des Dublin-Abkommens geplant. Dort könnte sie der belarussische Geheimdienst aber viel leichter finden, befürchtet sie.

Hoffnung auf weniger Kichenasyle unter der Ampel-Regierung

Der Verein "matteo – Kirche und Asyl" vermittelte der Familie deshalb den Platz im Kirchenasyl. Der Vorsitzende Stephan Theo Reichel hofft, dass er das mit den Asylplänen der neuen Regierung immer seltener tun muss: "Wir werden solche Abschiebungen wie wir sie hier haben hoffentlich nicht mehr haben. Und wir werden, wenn Menschen zurückgehen in ihre Länder, das nur tun mit vernünftigen Rückkehrkonzepten und nicht gefesselt an Händen und Füßen."

Auch das hätte auch bei einer Abschiebung nach Polen gedroht. Deshalb seien die Erwartungen an die neue Regierung bei "matteo" nun hoch.

Koaliton spricht von "Neuanfang" in der Migrationspolitik

Im Koalitionsvertrag der ersten bundesweiten Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP ist die Rede von einem "Neuanfang" und einem "Paradigmenwechsel" in der Migrations- und Integrationspolitik. Angekündigt ist etwa, dass das Bleiberecht ausgeweitet und der Familiennachzug erleichtert wird. Die Integration soll gefördert werden. Und auch Menschen, denen Asyl verweigert wurde, sollen unter bestimmten Bedingungen bleiben dürfen, wenn sie Arbeit haben.

Beschlossen hat die neue Bundesregierung die neue Migrationspolitik aber noch nicht. Vereinsvorsitzender Reichel ist der Meinung, dass die Pläne das Kirchenasyl grundlegend verändern können: "Wir gehen davon aus, dass die Gründe, warum wir in den letzten Jahren Kirchenasyl machen mussten, weitgehend wegfallen mit einer neuen, menschlichen Asylpolitik. Wir wären sehr froh, wenn wir keine Kirchenasyle mehr machen müssten."

Derzeit geschätzt 70 Menschen in Bayern im Kirchenasyl

Die meisten der geschätzt 70 Menschen in Kirchenasyl in Bayern sollten in EU-Länder abgeschoben werden, in denen ihnen Polizeigewalt drohe, sagt Reichel. Etwa nach Rumänien, Bulgarien oder Kroatien - weil sie über diese Länder in die EU eingereist waren und dort registriert wurden. So schreibt es das Dublin III-Abkommen vor.

Tobias Vorburg, im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche", ist nicht überzeugt, dass der neue Koalitionsvertrag etwas an dieser EU-Gesetzgebung ändern wird. "An der Stelle ist der Koalitionsvertrag auch extrem schwach", sagt Vorburg. Er vermisst klare Ansagen, wie das europäische Asylsystem gestaltet werden solle. "Dublin ist ein System, was in seiner Gesamtheit versagt hat. Das muss auf europäischer Ebene erkannt werden und wenn Dublin in der Form nicht mehr existiert, dann können wir auch davon sprechen, dass Kirchenasyl-Fälle wahrscheinlich sich im Idealfall erübrigen werden."

Die oppositionelle Sportlerin und Anwältin aus Belarus hat im Kirchenasyl mit ihrer Familie erstmals seit ihrer Flucht wieder Ruhe gefunden, wie sie sagt: "Im Kirchenasyl geht es uns sehr gut, weil wir wissen, dass niemand hierherkommt, dass uns niemand angreift, dass uns niemand abschieben will." Sie hofft, dass es neue Regelungen für Oppositionelle aus Belarus gibt, wenn das Kirchenasyl im Februar endet. Ihr Wunsch: In Deutschland arbeiten können, bis sie wieder zurück nach Belarus gehen kann.