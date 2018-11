vor etwa einer Stunde

Kirchen gedenken der Opfer der Reichspogromnacht

Die Reichspogromnacht jährt sich zum 80. Mal. Am 9. November 1938 brannten in Deutschland 1.400 Synagogen, Hunderte Juden wurden getötet, Tausende deportiert. Die Kirchen erinnerten an diese von den Nazis organisierten Greueltaten.