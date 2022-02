Kirche zahlte 9,4 Millionen Euro an Missbrauchsopfer 2021

Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) hat im vergangenen Jahr knapp 9,4 Millionen Euro an Betroffene von Missbrauch in der katholischen Kirche ausgezahlt. Wie aus dem am Freitag in Bonn vorgestellten ersten Jahresbericht des Gremiums hervorgeht, gingen zwischen Januar und Dezember 2021 exakt 1.565 Anträge ein. Davon weist der Bericht 616 als erledigt aus, 949 blieben in diesem Zeitraum noch unerledigt.

606 Anträge von Missbrauchsopfern positiv beschieden

Bei 606 Anträgen entschied die UKA auf eine Anerkennungsleistung. In 268 Fällen blieb die Leistungshöhe unter 10.000 Euro, in 47 Fällen überschritt sie die Schwelle von 50.000 Euro. Darunter befinden sich sechs Fälle, in denen die Anerkennungsleistungen über 100.000 Euro lagen.

Die Höhe der Summen orientiert sich laut Verfahrensordnung am oberen Ende von Schmerzensgeldzahlungen in vergleichbaren Fällen. Die Verfahrensordnung sieht jedoch nur in Ausnahmefällen höhere Zahlungen als 50.000 Euro vor.

80 Prozent der von Missbrauch Betroffenen männlich

Faktoren für die Bemessung der Leistungshöhe sind laut Verfahrensordnung die Häufigkeit und Dauer der Missbrauchstaten, das Alter des Betroffenen, die Tatmerkmale, die Folgen der Tat, das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Täter und Opfer und ein möglicherweise vorliegenden institutionelles Versagen.

481 der Betroffenen und damit rund 79,4 Prozent waren ausweislich der Statistik männlich, 125 weiblich, was einen Anteil von 20,6 Prozent bedeutet.

Zahl der nicht entschiedenen Anträge immer noch hoch

Leider sei die Zahl der nicht entschiedenen Anträge immer noch so hoch, dass die Kommission damit nicht zufrieden sein könne, sagte die UKA-Vorsitzende und ehemalige Kölner Richterin Margarete Reske. Um den Rückstau aufzulösen, sei die Kommission personell noch einmal aufgestockt worden. Betroffene hatten immer wieder die Dauer der Verfahren und die Höhe der Anerkennungsleistungen in der Vergangenheit kritisiert.

Laut Tätigkeitsbericht wurden im vergangenen Jahr 12,9 Millionen Euro an Anerkennungsleistungen zuerkannt. Ausgezahlt wurden 9,4 Millionen. Die Differenz von 3,5 Millionen Euro ergibt sich durch eine Verrechnung mit bereits früher geleisteten Zahlungen.

Besonders viele Anträge aus Essen, Münster und Freiburg

Die Bistümer Essen, Münster, Freiburg, Speyer und Trier zahlten in Summe je über eine Million Euro an Betroffene. Aus Essen, Münster und Freiburg lagen zudem besonders viele Anträge vor. 128 Anträge seien priorisiert worden wegen des hohen Alters oder einer schweren Krankheit der Betroffenen

Unabhängige Kommission nahm vor einem Jahr Arbeit auf

Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen nahm am 1. Januar 2021 ihre Tätigkeit auf. Sie hat die Aufgabe darüber zu entscheiden, wie viel Geld Missbrauchsbetroffene in der katholischen Kirche in Anerkennung des ihnen zugefügten Leids erhalten.

Dazu nimmt sie Anträge der Betroffenen über die jeweiligen Ansprechpersonen der Bistümer oder Ordensgemeinschaften entgegen, legt eine Leistungshöhe fest und weist die Auszahlung an Betroffene an. Den Vorsitz hat die Juristin Margarete Reske.