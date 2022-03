Kirche streitet über Waffenlieferungen an die Ukraine

Seit Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine haben sich unterschiedliche kirchliche Stimmen für eine Unterstützung der Ukraine mit Waffen ausgesprochen. Diese seien mit der christlichen Friedenslehre vereinbar, sagte der Vorsitzende der Weltkirchen-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz am Mittwoch.

Waffenlieferungen als Freundschaftshilfe

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, mahnte zwar zur Zurückhaltung, sprach sich aber ebenso nicht kategorisch gegen Waffenlieferungen aus: "Wer bin ich, ihnen ins Gesichts zu sagen, sie sollten dazu Pflugscharen benutzen."

Unterstützung fand diese Haltung der Kirchenoberen zum Beispiel vom katholischen Sozialethiker Elmar Nass. Dieser sagte, es gäbe mehr als eine Interpretation der biblischen Friedensbotschaft. Es könne "auch aus christlicher Sicht gute Gründe geben, sich im Notfall gegen Gewalt auch mit gewaltsamen Mitteln wehren zu dürfen." Bei einer Eskalationsstufe wie der aktuell in der Ukraine, könne die Bergpredigt "nicht der letzte Maßstab von Friedenspolitik sein". Waffenlieferungen seien ein "Akt der Freundschaftshilfe für das ukrainische Volk", mit dem größeres Übel verhindert und der Krieg beendet werden könne.

"Schön-Wetter-Moral naiver Gut-Menschen"

Doch in den Kirchen regt sich auch Widerspruch gegen den Schulterschluss der Deutschen Bischofskonferenz und der Ratsvorsitzenden der EKD mit der Bundesregierung und ihrem Entschluss, Waffen zu liefern. Die Friedenspolitik der katholischen und der evangelischen Kirche hat lange auf Abrüstung gesetzt. Der Grundsatz "Frieden schaffen ohne Waffen" stand im Mittelpunkt der christlichen Friedensarbeit.

Daran erinnerte die Philosophin Olivia Mitscherlich-Schönherr von der Hochschule für Philosophie in München in einem Kommentar für den Bayerischen Rundfunk. Die christliche Friedensethik von einem "Frieden ohne Waffen" solle nicht zu einem "billigen Moralismus" werden, zu einer "Schön-Wetter-Moral naiver Gut-Menschen, die die Nah-Ethik der Nächstenliebe auf das Feld des Politischen ausweiten." Ganz im Gegenteil sei Friedensethik eben nicht naiv. Öl- und Gasgeschäfte mit Russland weiterlaufen zu lassen und gleichzeitig Waffen zu liefern trage dazu bei, "dass der Krieg noch lange fortgesetzt werden kann."

Warnung vor "Teufelskreis der Gewalt"

Die katholische Friedensbewegung Pax Christi rief ebenfalls zum Gewaltverzicht auf und warnte vor einem "Teufelskreis der Gewalt". Kritik übte sie an den von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten Aufrüstungsplänen. Die "angekündigten massiven Umlenkungen von Steuergeldern ins Militär" seien ein Schritt in die falsche Richtung. Der Bundesvorstand von Pax Christi erklärte, stattdessen "sollten die Ressourcen der zivilen Konfliktbearbeitung weiter ausgebaut werden."

Waffenlieferungen: "Unabsehbare Eskalation"

Auch von evangelischer Seite gab es teils laute Kritik an dem Vorhaben, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Waffen seien kein Beitrag zum Frieden, sagt der Friedensbeauftragte der EKD, Friedrich Kramer. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er, dass er "konsequent gegen Waffenlieferungen" und "steinzeitliche Aufrüstung" sei. Er kritisierte die Position der deutschen Regierung: "Deutschland sollte gerade aus seiner geschichtlichen Verantwortung hier ganz klar keine Waffen liefern." Ein Mehr an Waffen könnte in einer "unabsehbaren Eskalation", wenn nicht sogar in einem "Atomkrieg" enden. Russische Soldaten zu töten sei auch Unrecht, denn in Russland, wie auch in der Ukraine, gäbe es keine Möglichkeit, den Kriegsdienst zu verweigern. Momentan bleibe Europa nichts anderes übrig, als Geflüchtete aufzunehmen und humanitär zu helfen, so Kramer.

Noch sind die 100 Milliarden, die der SPD-Kanzler der Bundeswehr zusätzlich in Aussicht gestellt hat, nicht bewilligt. Die Wende in der deutschen Verteidigungspolitik ist allerdings eingeleitet. Das birgt noch viel Stoff für zukünftige Debatten über eine angemessene christliche Friedensethik.

Mit Material von der Katholischen Nachrichten-Agentur