Kirche ringt um Reformen des Synodalen Wegs

Es gibt Kritik und hohe Erwartungen vor dem Treffen des Synodalen Wegs in Frankfurt, die auch der Münchner Gemeindepfarrer Rainer Maria Schiessler teilt: "Es geht darum, dass es die letzte Chance ist, wenn der keine Ergebnisse bringt, was soll dann noch zukunftsweisend ein Weg sein, den wir den Leuten anbieten können? Darum ist die Erwartung schnell formuliert: alles oder nichts." Schiessler will eine nahbare Kirche, die den Gläubigen Heimat gibt und auf ihre Lebensbedingungen konkret eingeht. Er segnet gleichgeschlechtliche Paare und spendet die Kommunion auch an wiederverheiratete Geschiedene.

Bischof Oster: Wichtige Entscheidungen nur auf Weltkirchen-Ebene

16 Texte mit hunderten von Seiten, dazu hunderte von Änderungsanträge pro Text - auf der Agenda des dreitägigen Treffens in Frankfurt steht viel Textarbeit. Wichtiger jedoch dürften klärende Diskussionen unter den Bischöfen, Theologen und Laien werden: Bischöfe wie Rudolf Voderholzer aus Regensburg und Stefan Oster aus Passau kritisieren grundsätzlich, dass Fragen des Synodalen Wegs wie etwa zum Priestertum der Frau nur auf Ebene der Weltkirche entschieden werden könnten. Sie warnen vor einer Abspaltung der deutschen Kirche von Rom.

Reformfreudigere Gruppierungen wiederum monieren ein mögliches Ausscheren der Bischöfe und somit eine Untergrabung des Synodalen Wegs, etwa durch das Veröffentlichen alternative Texte, wie es eine Gruppe rund um Voderholzer tut. Die Vize-Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken (ZdK), Karin Kortmann, warnt: "Es geht weniger jetzt um die Textarbeit als um die Frage: Haben wir noch eine Grundlage für Glaubwürdigkeit? Haben wir noch eine Grundlage für ein gemeinsames Miteinander? Oder müssen wir sagen: Dieser Prozess ist bischöflicherseits gescheitert?"

Vertrauen soll wieder hergestellt werden

Die Unzufriedenheit unter den 230 Synodalen ist groß. Und dann wären da noch zwei Personalien: Erzbischof Stefan Heße aus Hamburg und Kardinal Rainer Maria Woelki – beide Kirchenmänner wurden jüngst von Papst Franziskus im Amt bestätigt. Ein Gutachten kam bei Heße zu dem Schluss, dass er in seiner Zeit als Personalverantwortlicher im Erzbistum Köln mit Missbrauchsfällen nicht korrekt gehandelt habe. Woelki werden schwere Fehler vorgeworfen. Es geht um den Umgang mit Missbrauchs-Betroffenen und einem ersten Missbrauchsgutachten, das er aufgrund methodischer Mängel zunächst veröffentlichen ließ. Beide Bischöfe dürfen vorerst weitermachen – sie sind somit weiter Teil des Synodalen Weges. Die Reformdebatte sollte eigentlich das Vertrauen wiederherstellen nach den Missbrauchsfällen – keine leichte Hypothek.

Probleme nicht einfach aussitzen

Eindringlich warnte der Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Bätzing Anfang dieser Woche davor, die Probleme der Kirche einfach aussitzen zu wollen und zitierte den tschechischen Religionssoziologen und Priester Tomáš Halík: "Das große Schiff des traditionellen Christentums von gestern sinkt zugrunde. Und wir sollten die Zeit nicht damit verlieren, die Liegestühle auf der Titanic hin und her zu schieben."

Der Papst beginnt einen universalen Synodalen Prozess

Viele Synodale erwarten von dem Treffen eine Klärung, wie es mit dem katholischen Reformprojekt vorangeht – kommende Woche startet der Papst im Vatikan einen weltkirchlichen Synodalen Prozess – sind die Diskussionen in Deutschland also hinfällig? Keinesfalls meinen viele Synodale. Die Beschlüsse würden ja dezidiert auf die hiesige Situation der Kirche eingehen – doch ob und wie die Abschlussdokumente des Synodale Wegs im Herbst kommenden Jahres tatsächlich umgesetzt werden, darüber herrscht Unklarheit. Das Treffen in Frankfurt kann also zu einer neuen Standortbestimmung werden.