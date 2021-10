02.10.2021, 21:01 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Kirche ringt um Erneuerung bei Synodalem Weg

Weil zu viele Teilnehmer bereits abgereist waren, musste die Vollversammlung des Synodalen Weges in Frankfurt am Samstag vorzeitig beendet werden. Begonnen hatte die Diskussion am Donnerstag mit einer Aussprache, in der viel Unmut hochkochte.