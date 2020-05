"King of Queens"-Darsteller Jerry Stiller gestorben

Humorvoll - vor der Kamera wie im echten Leben

Jerry Stiller begann seine Karriere in den 1950er Jahren und tauchte vier Jahrzehnte später wieder in der Fernsehserie "Seinfeld" auf, wo er die Figur Frank Costanza spielte. Dazwischen hatte Stiller Rollen unter anderem in den Filmen "Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123" und "Hairspray" sowie in diversen Fernsehproduktionen.

Im echten Leben galt er als ruhiger als vor der Kamera, aber gleichermaßen humorvoll. In Dutzenden Kino-, Bühnen- und Fernsehproduktionen trat er gemeinsam mit seiner Frau Anne Meara auf.