Kindeswohlgefährdung: Schulen melden deutlich weniger Fälle

Schulen und Kitas haben im ersten Corona-Frühjahr 2020 deutlich weniger Fälle mutmaßlicher Kindeswohlgefährdung gemeldet als sonst, das teilte das Statistische Bundesamt mit. Die von Schulen gemeldeten Fälle hätten sich damals mehr als halbiert, die von Kitas gemeldeten Fälle seien um etwa ein Drittel zurückgegangen.

2020: Kindeswohlgefährdung in über 60.000 Fällen

Insgesamt stellten die deutschen Jugendämter im Corona-Jahr 2020 bei 60.551 Kindern und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung fest. Bei weiteren 66.557 Minderjährigen wurde zwar keine Kindeswohlgefährdung festgestellt, jedoch Hilfe-oder Unterstützungsbedarf. Insgesamt kam jedoch in nur 15 Prozent der gemeldeten Fälle der Hinweis von einer Schule oder einer Kindertagesstätte.

Zum Artikel "Jugendämter melden so viele Kindeswohlgefährdungen wie nie zuvor"

Teils unentdeckt wegen Kita-und Schulschließungen

Fachleute hatten bereits vor dem ersten Corona-Lockdown im Jahr 2020 gewarnt, dass ein Teil der Kinderschutzfälle durch die vorübergehenden Schul- und Kita-Schließungen unentdeckt bleiben könnte. Die neuen Ergebnisse des Statistikamts belegen nun, dass die Meldungen von Schulen und Kitas im Frühjahr 2020 tatsächlich zeitweise stark zurückgingen.

"Insbesondere im April und Mai 2020 - also einen Monat nach den ersten coronabedingten Schulschließungen im März und April - lagen die von Schulen gemeldeten Kinderschutzfälle deutlich unter dem Vorjahresniveau", so Manuela Nöthen, Expertin für Kinder- und Jugendhilfestatistik im Bundesamt. Insgesamt waren die betroffenen Kinder in 70 Prozent aller von Kitas oder Schulen gemeldeten Kinderschutzfälle jünger als zwölf Jahre.

18 Prozent mehr Kinderschutzfälle als 2019

Bei anderen Hinweisgebern, wie beispielsweise Polizei, Gerichten und Staatsanwaltschaften, gab es beim Thema Kinderschutz im Zuge des ersten Lockdowns keinen Rückgang der Fallzahlen. Die der Polizei und Justiz gemeldeten Fälle sind mit 16 Prozent sogar überdurchschnittlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 2020 überdurchschnittlich viele, nämlich rund 18 Prozent mehr Kinderschutzfälle gemeldet als 2019.