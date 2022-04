Kinderwunsch: 40 Jahre Reproduktionsmedizin in Deutschland

Am 16. April 1982 kam Oliver W. in der Erlanger Frauenklinik zur Welt. Er war das erste Baby, das in Deutschland im Reagenzglas gezeugt wurde. Damals sorgte seine Geburt für Schlagzeilen und löste ethische Diskussionen aus. - Heute sind Kinderwunschbehandlungen Normalität: Weltweit wurden bereits rund acht Millionen Kinder mit Hilfe assistierter Reproduktionstechniken geboren.

Ein Kind pro Schulklasse ist Ergebnis künstlicher Befruchtung

Mehr als 340.000 Menschen wurden hierzulande inzwischen mit Hilfe der Reproduktionsmedizin geboren. Derzeit kommen etwa drei Prozent der Babys durch künstliche Befruchtung auf die Welt. Ungefähr ein Kind pro Schulklasse.

Gesellschaft und traditionelle Rollenbilder verändern sich. 2018 bekamen Frauen in Deutschland durchschnittlich mit dreißig Jahren ihr erstes Kind. Circa die Hälfte der Erstgebärenden war sogar deutlich älter. Auch der Wandel der traditionellen Familienbilder wirkt sich aus. Rechtlich sind gleichgeschlechtliche Paare in Sachen Kinderwunsch heterosexuellen Paaren bisher nicht gleichgestellt, aber auch sie nehmen vermehrt assistierte Reproduktionstechniken in Anspruch, ebenso wie alleinstehende Frauen.

Fruchtbarkeitsprobleme treffen etwa jedes zehnte Paar

Nach Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelten Paare als ungewollt kinderlos, wenn sich auch nach einem Jahr ungeschütztem Verkehr noch keine Schwangerschaft ergeben hat.

Trotz zunehmender Lebenserwartung hat sich die Zeitspanne der Fruchtbarkeit bei Frauen und Männern nicht verändert. Die nimmt bei Frauen über dreißig Jahren schnell ab. Auch bei Männern verschlechtert sich die Zeugungsfähigkeit ab diesem Alter kontinuierlich. Experten und Expertinnen beklagen eine mangelnde Aufklärung zu diesem Thema, zu oft liege der Fokus auf der Verhütung – also der Vermeidung von Schwangerschaften. Das führe dazu, dass sich Paare oft erst spät zu einer Behandlung entschließen. Je später diese beginnt, desto geringer sind allerdings die Erfolgsaussichten.

Gerade beim Social Freezing, bei dem es darum geht, gesunde und fruchtbare Eizellen für einen späteren Kinderwunsch einzufrieren, ist es besonders wichtig, möglichst frühzeitig die Eizellen zu entnehmen.

Unerfüllter Kinderwunsch: Woran kann es liegen?

Vor jeder Kinderwunschbehandlung werden mögliche medizinische Ursachen abgeklärt. Bei ansonsten gesunden Paaren liegen die Ursachen für ungewollte Kinderlosigkeit zu etwa gleichen Teilen bei Männern und Frauen. Die häufigsten medizinischen Ursachen bei Frauen sind Tubenpathologien und Endometriose. Bei Männern ist der Grund hauptsächlich ein ungenügendes Spermiogramm: Zahl und Beweglichkeit der Spermien sind eingeschränkt. Bei einem kleinen Teil der Paare gibt es keine medizinisch feststellbare Ursache.

Therapiemöglichkeiten: Bei -200 Grad jahrelang auf "Reserve"

Neben der hormonellen Stimulation, bei der Eizellen zur Reifung gebracht und anschließend ein Eisprung ausgelöst wird und der Insemination, bei der Spermien des Mannes aufbereitet und gezielt in die Gebärmutter eingebracht werden, sind heute die IVF, die In-Vitro-Fertilisation und die daraus weiterentwickelte ICSI Methode die gängigsten Therapien der Kinderwunschbehandlung. ICSI bedeutet Introzytoplasmatische Spermieninjektion.

Dabei wird gezielt ein Spermium ausgewählt und in eine Eizelle injiziert, eine Behandlung, die viel Fingerspitzengefühl erfordert. Grundsätzlich können beide Methoden auch mit den Spermien eines Samenspenders durchgeführt werden.

Kommt es zu einer Befruchtung, reifen die Eizellen für eine bestimmte Zeit im Brutschrank, bevor sie in die Gebärmutter übertragen werden. Werden mehr Eizellen gewonnen als nötig, können diese eingefroren werden - bei minus 200 Grad. Durch die Kryokonservierung sind Eizellen, aber auch Spermien, theoretisch unbegrenzt haltbar und können noch Jahre später verwendet werden.

Schon heute kann es vorkommen, dass überzählige Embryonen entstehen. Diese dürfen von Paaren mit Kinderwunsch adoptiert werden. Allerdings sind solche Adoptionen sehr selten und die Spender bleiben bisher anonym.

Ist das deutsche Embryonenschutzgesetz noch zeitgemäß?

Eizellspende und Leihmutterschaft sind hierzulande aktuell verboten. Schon lange gibt es Forderungen von Verbänden, Ärzten und aus der Politik, vor allem das Embryonenschutzgesetz endlich zu reformieren. Dessen Verbote unterliegen noch immer dem Strafrecht. Für die Göttinger Medizinethikerin Prof. Claudia Wiesemann ein Zustand, der geändert werden muss: "Es ist dringend an der Zeit, das Embryonenschutzgesetz zu reformieren und es durch ein modernes Fortpflanzungsmedizingesetz zu ersetzen. Es sind so viele Bereiche ungeregelt, und es gibt zu viele Verbote", sagt Wiesemann. "Von einem pauschalen Missbrauch der Reproduktionsmedizin, der damals bei Verabschiedung des Gesetzes befürchtet wurde, kann keine Rede sein.“

Es sei außerdem wichtig, auch Familien, die Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen, von einem generellen Verdacht zu befreien. Gefahren fortschrittlicher Techniken gäbe es immer. Aber Gesellschaft und Medizin hätten in den letzten 40 Jahren gelernt, mit diesen Gefahren konstruktiv umzugehen, so Claudia Wiesemann.

Viele Paare weichen heute aufgrund der Verbote zum Beispiel nach Spanien oder Tschechien aus, wenn es um Therapien wie Eizellspende oder Leihmutterschaft geht. Die Bundesregierung hat Reformen zur Reproduktionsmedizin zwar in den Koalitionsvertrag aufgenommen, aber was davon umgesetzt wird, ist noch offen.

Was kosten Kinderwunschbehandlungen?

Krankenkassen bezahlen Untersuchungen, um mögliche Ursachen der ungewollten Kinderlosigkeit festzustellen. Vorausgesetzt, Diagnose und Alter der Paare entsprechen den Vorgaben. Zudem beteiligen sie sich anschließend zur Hälfte an einer bestimmten Anzahl unterschiedlicher Behandlungen. Es lohnt sich, genau nachzufragen, denn es gibt deutliche Unterschiede, wieviel einzelne Krankenkassen bezahlen. Kinderwunschbehandlungen kosten unterschiedlich viel, Inseminationen beispielsweise wenige hundert Euro. Eine ICSI-Behandlung mit allen Laborarbeiten und Vorbehandlungen ist deutlich teurer: etwa 3.000 bis zu 10.000 Euro. Zusätzlich schlagen weitere Kosten, wie eine eventuelle Kryokonservierung zu Buche.

Zusätzliche Unterstützungen gibt es für Paare durch Zuschüsse des Bundes und der Länder, die jeweils gesondert beantragt werden müssen. Allerdings gilt das nur für heterosexuelle Paare. Gleichgeschlechtliche Paare sind davon bisher ausgeschlossen.

Erfolgschance - Baby-Take-Home-Rate

Auch wenn bei einer Kinderwunschbehandlung ein Embryonentransfer heute zu rund 93 Prozent gelingt, liegt die Geburten- oder so genannte Baby-Take Home-Rate bei nur rund 23 Prozent. Nach vier Versuchen sind rund die Hälfte der Paare Eltern, die andere Hälfte bleibt weiterhin ohne Kind. Über das Netzwerk Bkid lassen sich Familien-Beratungsstellen vor Ort finden, die Paaren und Einzelpersonen mit Kinderwunsch kostenfrei helfen, über weitere Behandlungsmöglichkeiten und Alternativen zum Kinderwunsch nachzudenken.