Kinderpornografie: 20 Jahre Haft für Show-Magier Jan Rouven

Der Magier Jan Rouven ist in einem Prozess um Kinderpornografie in Las Vegas zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 41-jährige Deutsche erstarrte und fiel rückwärts von seinem Stuhl, als Richterin Gloria Navarro ihm bei der Urteilsverkündung sagte, er könnte 60 Jahre alt sein, bevor er aus der Haft entlassen und dass er voraussichtlich anschließend abgeschoben werde.

Verurteilung zu Haft- und Geldstrafe

Das Urteil erging wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie. Außer der Haft wurde Rouven, eigentlich Jan Rouven Füchtener, noch zu 500.000 Dollar Strafe verurteilt. Rouven hatte im November 2016 auf schuldig plädiert, verbrachte anschließend aber Jahre damit, die Aussage rückgängig zu machen. Das FBI hatte entsprechende, passwortgeschützte Dateien auf neun Computern gefunden, in einem Haus, das auch das "Fun House" (Spaßhaus) genannt wird.

Anwalt von Jan Rouven: "Netter Kerl, der sehr schlimme Dinge machte"

Bei der Anhörung am Donnerstag habe sich Rouven in einer kurzen Ansprache für seine Taten entschuldigt, schrieb das "Las Vegas Review-Journal". Dabei führte er unter anderem an, dass er unter dem Einfluss von Party-Drogen den Blick für Gut und Böse verloren habe. Rouven sei kein "Monster", sagte sein Anwalt Russell Marsh der Zeitung zufolge. Er habe ihn als "netten Kerl, der sehr schlimme Dinge machte", bezeichnet. Die Verteidiger hatten auf eine geringere Strafe in Höhe von acht Jahren gehofft, während die Anklage gut 30 Jahre Haft forderte.

Entschädigungszahlung an Opfer

Die Richterin nannte Rouven einen schamlosen Lügner und Manipulator, der das Gerichtsverfahren in die Länge zog "wie eine Seifenoper", und nur bereute, erwischt worden zu sein. Sie ordnete an, er müsse weitere 70.000 Dollar als Entschädigung an identifizierte Opfer in den Videos zahlen. "Das ist nicht akzeptabel, hier, in Deutschland oder sonst wo", sagte Richterin Navarro. Zu sehen seien in den Videos "nicht nur Kinder beim Sex, sondern sadistische, gewalttätige Taten".

Nach Siegfried & Roy erster deutscher Star-Magier in Las Vegas

Rouven war der erste deutsche Zauberer nach Siegfried & Roy, der es auf den berühmten Strip der Casino-Stadt schaffte. Er ließ sich scheinbar von riesigen Bohrern aufspießen, gefesselt in einen Wassertank einschließen, von brennenden Kreissägen umgeben. 2014 kürte ihn die weltgrößte Zaubervereinigung IMS zum «Illusionisten des Jahres».

Erst Haftstrafe, dann Abschiebung für Jan Rouven

Doch "Der Mann mit den sieben Leben" hat in der Casino-Stadt verspielt, selbst ein mildes Strafmaß hätte daran nichts geändert. Sein Arbeitsvisum hat die Einwanderungsbehörde längst aberkannt. Nach Absitzen der Strafe würde er aus den USA abgeschoben werden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.