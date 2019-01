15.01.2019, 15:03 Uhr

Kindergrundsicherung - was wollen die Parteien?

Kindergeld, Kinderzuschlag, Leistungs- und Teilhabepaket: Es gibt viele familienpolitische Leistungen. Trotzdem kommt manches nicht bei den Familien an, die es am dringendsten benötigen. Die SPD will daher eine einheitliche Kindergrundsicherung.