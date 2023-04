Debatte ums Geld: Fragen und Antworten zur Kindergrundsicherung

Es ist eines der großen sozialpolitischen Projekte der Ampelkoalition: die Kindergrundsicherung. Sie soll bisherige Leistungen bündeln und helfen, die Kinderarmut im Land zu senken. Denn mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland ist laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung von Armut bedroht.

Seit Wochen diskutiert Berlin über die Kindergrundsicherung – vor allem übers Geld. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat einen Bedarf von zwölf Milliarden Euro für den Haushalt 2025 angemeldet und Eckpunkte an andere Ministerien geschickt, wie die Kindergrundsicherung ausgestaltet sein soll. Viele Details sind noch offen. Was ist der Stand und was sind die größten Streitpunkte?

Was ist die Kindergrundsicherung?

Bisher gibt es zahlreiche verschiedene Leistungen für Familien mit Kindern. Das Kindergeld, abhängig vom Einkommen der Eltern zum Beispiel der Kinderzuschlag, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und Ähnliches. Die Kindergrundsicherung soll möglichst vieles davon bündeln – und die staatlichen Leistungen für Kinder und Familien so einfacher und übersichtlicher zu machen.

Denn bisher müssen die Maßnahmen teilweise bei verschiedenen Behörden und auf unterschiedlichen Wegen beantragt werden. Oft wissen Eltern gar nicht, dass sie ein Recht zum Beispiel auf den Kinderzuschlag haben und einen Antrag stellen können. Und wenn sie ihn stellen, ist das mühsam und kompliziert. Das führt dazu, dass zum Beispiel laut Familienministerium der Kinderzuschlag nur rund ein Drittel der Kinder erreicht, die eigentlich einen Anspruch haben.

Wie soll die Kindergrundsicherung aufgebaut sein?

Die Kindergrundsicherung soll zwei Bestandteile haben. Einen Grundbetrag, den "Garantiebetrag", der für alle Kinder gleich ist, unabhängig davon, wie viel die Eltern verdienen. Er soll mindestens die Höhe des jetzigen Kindergelds, also 250 Euro, betragen. Dieses Geld soll laut Vorschlag des Familienministeriums nicht mit anderen Sozialleistungen wie dem Bürgergeld verrechnet werden, anders als es im Moment beim Kindergeld der Fall ist.

Der zweite Teil ist ein Zusatzbeitrag, der abhängig vom Elterneinkommen ist. Je weniger die Eltern verdienen, desto höher soll der Zusatzbeitrag ausfallen. In diesem Beitrag sollen unter anderem viele der Leistungen, die es bisher für Familien mit wenig finanziellem Spielraum gibt, gebündelt werden – wie zum Beispiel die Pauschale für Bildung und Teilhabe oder der Kinderzuschlag.

Insgesamt soll die Kindergrundsicherung in der Summe "das pauschale altersgestaffelte Existenzminimum des Kindes abdecken", heißt es im Eckpunktepapier der Familienministerin. Das Papier liegt im Moment in der Ressortabstimmung. Wie der Zusatzbeitrag also konkret ausgestaltet sein soll, wird noch diskutiert.

Wer bekommt die Kindergrundsicherung?

Alle Kinder und Jugendlichen sollen die Kindergrundsicherung, nämlich mindestens den Garantiebetrag, bekommen - genauso wie jetzt das Kindergeld. Das soll ab der Geburt bis zum 18. Geburtstag gelten. Darüber hinaus kann weiter Geld bis zum 25. bzw. 27. Lebensjahr bezogen werden, wenn die Jugendlichen eine Ausbildung machen oder studieren.

Wie sollen Familien das Geld erhalten?

Familien sollen die Kindergrundsicherung möglichst einfach und unbürokratisch bekommen – so die Idee. Familienministerin Paus will deshalb ein digitales Kindergrundsicherungsportal schaffen und einen Kindergrundsicherung-Check einführen, der Eltern Hinweise gibt, auf was sie einen Anspruch haben. Damit das unkompliziert funktioniert, müsste zum Beispiel der Austausch von Daten zwischen verschiedenen Ämtern vereinfacht werden – und dabei dann Fragen zum Datenschutz geklärt werden. Auch hier sind also noch zahlreiche Punkte offen.

Worum dreht sich der Streit?

Familienministerin Lisa Paus will mit der Kindergrundsicherung auch die Leistungen für Kinder aufstocken, "um mehr Kinder aus der Armut zu holen". Auf der anderen Seite sieht Finanzminister Christian Lindner von der FDP kaum Spielraum beim Haushalt. Für die FDP steht bei der Kindergrundsicherung die Digitalisierung im Mittelpunkt und dass Anträge einfacher und unbürokratischer gestellt werden können – so sollen aus ihrer Sicht mehr Menschen profitieren.

Wann wird die Kindergrundsicherung ausgezahlt?

Im Moment sind die Eckpunkte, die das Familienministerium von Lisa Paus mit einer interministeriellen Arbeitsgruppe ausgearbeitet hat, in der Abstimmung mit anderen Ressorts der Bundesregierung. Nach der Sommerpause soll nach dem Zeitplan von Grünen-Ministerin Paus ein Gesetzentwurf ins Kabinett und dann in den Bundestag. Bis die Kindergrundsicherung wirklich steht, wird es also noch dauern. Das Ziel von Paus ist, die neue Leistung ab 2025 auszuzahlen.