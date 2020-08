Kinder als Pfleger daheim: Unterfränkin gründet Initiative

Lana Rebhan aus Bad Königshofen in Unterfranken ist für ihren schwerkranken Vater da. Er hat eine Erbkrankheit und muss dreimal die Woche zur Dialyse – danach fühlt er sich oft schlapp und müde. Lanas Mutter arbeitet Vollzeit, hat drei Jobs und kommt oft erst spätabends heim. Deshalb bügelt Lana, kocht, guckt nach Medikamenten. Lana ist 16 Jahre alt – seitdem sie 8 Jahre alt ist, hilft sie so bei der Pflege mit.

"Wenn man jemanden in der Familie hat, der krank ist, ist es in irgendeiner Form immer eine Herausforderung für alle", sagt Lana. "Umso stärker ist es natürlich wenn die Familie trotz allem zusammenhält. Wir retten uns eigentlich gegenseitig durch diesen Zusammenhalt“."

Kinder und Jugendliche als Pfleger nicht selten

Allein in Deutschland – so schätzen Experten – gibt es fast 500.000 Young Carer, sprich minderjährige Pflegende. Studien belegen: Die typische junge Pflegekraft ist im Durchschnitt 12 Jahre alt und weiblich. Oft ziehen sich diese Kinder aus dem Freundeskreis zurück, stoßen in der Schule auf Unverständnis, werden häufiger gemobbt. Die seelische Belastung und das Gefühl, allein dazustehen, sind oft enorm.

Pflegealltag als Belastung

Wie belastend der Alltag mit pflegenden Familienmitgliedern sein kann, hat auch Lana erlebt. Sie verschlechterte sich in einigen Fächern in der Schule, wurde zweimal nicht versetzt und musste nach der 8. Klasse vom Gymnasium abgehen. Nun fängt sie im Herbst eine Ausbildung in einem Steuerbüro an – und hofft, dass diese sich mit der Pflege ihres Vaters vereinbaren lässt.

Würzburger Projekt will helfen

Die Würzburger Johanniter bieten mit ihrem Projekt "Superhands" eine deutschlandweite Anlaufstelle. Auf der Internetseite finden die Besucherinnen und Besucher kindgerechte Informationen über Krankheiten, erhalten Tipps und Video-Anleitungen für schwierige Situationen oder Notfälle. Bei Fragen und Sorgen stehen Pflege-Profis kostenfrei per Telefon oder E-Mail bereit.

Derzeit verzeichnen die Johanniter rund 1.500 Klicks pro Monat. Das Projekt ist auf Spenden angewiesen und will betroffene Kinder aus ihrer Anonymität herausholen.

Auszeichnung mit Pflegepreisen

Für dieses Angebot wurden die Würzburger Johanniter schon mit einem Pflegepreis ausgezeichnet und sind jetzt für den Deutschen Engagement Preis 2020 nominiert, der im Dezember in Berlin verliehen wird. Der Preis wurde vom Bündnis für Gemeinnützigkeit initiiert.

Betroffene gibt Erfahrungen weiter

Auch Lana selbst ist aktiv geworden: Die 16-Jährige hat mit ihrer Mutter zusammen das Projekt Young Carers ins Leben gerufen – eine Homepage mit Tipps für kranke Eltern und pflegende junge Menschen. Auch konkrete Forderungen an die Politik und das Gesundheitssystem sind dort zu finden.

Wenig Resonanz von der Politik

Lana selbst hat hunderte Politiker und Bürgermeister angeschrieben und angemailt – bis hin zu Bundeskanzlerin Angela Merkel, um auf die Situation von pflegenden jungen Menschen aufmerksam zu machen – das Echo war bescheiden. Es tut sich noch viel zu wenig Konkretes, kritisiert die 16-jährige Unterfränkin, die bereits stellvertretend für alle Young Carer mit dem Preis Pflegekompass 2019 ausgezeichnet wurde.

Kinder und Jugendliche als Pfleger daheim mehr im Fokus

Die Johanniter und Betroffene wie Lana arbeiten daran, dass das Thema pflegende Jugendliche in der Politik und in den Schulen einen höheren Stellenwert bekommt. So könnte es zum Beispiel im Sozialkundeunterricht zum Projektthema werden. Auch könnten Gesetze und Hilfen mehr auf junge Pflegende abgestellt werden.