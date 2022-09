Kinder aus der Ukraine warten oft noch auf Schulplatz

Die vielen aus der Ukraine geflohenen Kinder und Jugendlichen stellen zumindest einige Länder zum Schuljahresbeginn vor Probleme. Wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter den zuständigen Ministerien ergab, konnten mindestens drei Ländern noch nicht alle Schülerinnen und Schüler unterbringen.

Unklar, wie viele Schüler zurück gereist sind

Nach Angaben der Kultusministerkonferenz sind bis Ende vergangener Woche mehr als 163.000 Ukrainer an allgemein- oder berufsbildenden Schulen aufgenommen worden, die meisten in den bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.

Zugleich waren bis Mitte August mehr als 350.000 unter 18-jährige Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Ausländerzentralregister gemeldet. Selbst wenn von ihnen viele weiter- oder zurückgereist sind, dürfte es eine Lücke zu den Schülerzahlen geben.

Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen melden Nachholbedarf

Offen räumen das aber nur wenige Länder ein. In Nordrhein-Westfalen, wo schon Anfang August die Schule wieder begonnen hatte, sind etwa 32.800 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an einer Bildungseinrichtung untergebracht. Mehr als 2.100 Kindern und Jugendlichen habe dort aber noch kein Schulplatz zugewiesen werden können, hieß es aus dem Schulministerium. Zusätzlich rund 900 Kinder und Jugendliche warteten noch auf ein Beratungsgespräch.

In Sachsen sind nach Auskunft des dortigen Kultusministeriums von rund 10.000 gemeldeten Schülern 9.000 zugewiesen. In Thüringen hieß es, dass bis zu 2.600 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine schulpflichtig seien, bei denen die teils komplizierten Verfahren noch nicht abgeschlossen seien.

Berlin hat keine Daten

In Berlin, wo Betroffene zumindest vor den Sommerferien ebenfalls von Problemen bei der Vermittlung eines Schulplatzes berichteten, hat die Senatsverwaltung nach eigenen Angaben keine Daten zu fehlenden Schulplätzen. Sie verwies auf die Bezirksämter und sprach von einer "logistischen Herausforderung", der sich Schulen, Ämter und Verwaltung "gut und solidarisch" gestellt hätten. Brandenburg ließ die Fragen unbeantwortet.

Bayern setzt auf Pensionisten und Quereinsteiger

In vielen Bundesländern kommen ukrainische Schülerinnen und Schüler zunächst in spezielle Klassen und bekommen insbesondere Sprachunterricht. Größtes Problem für die Schulen ist nach Darstellung vieler Bundesländer die Gewinnung von zusätzlichem Personal, das oftmals ohnehin schon knapp war. Aus Bayern hieß es, es gebe eine große Solidarität, die dazu führe, dass Stammlehrkräfte ihre Teilzeit aufstocken und auch Pensionisten Stunden geben.

Freistaat plant mit 30.000 ukrainischen Schülern

Der Freistaat rechnet zum Beginn des neuen Schuljahres mit mehr als 30.000 Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine an den bayerischen Bildungseinrichtungen. Generell erhielten alle schulpflichtigen Kinder aus dem Kriegsland auch einen Schulplatz, spätestens drei Monate nach ihrem Zuzug, erklärte ein Sprecher des Kultusministeriums. Um das zu ermöglichen, setze Bayern auf flexible "Brückenklassen". Der Schwerpunkt liege auf dem Aufbau von Sprachkenntnissen, die die Schüler fit für eine Teilnahme am Regelunterricht machen. Wer wo untergebracht werde, werde über lokale Steuerungsgruppen koordiniert.

Anders verhält es sich mit den Schulanfängern: In den Jahrgangsstufen eins bis vier werden die Geflüchteten laut Kultusministerium direkt in den Regelklassen untergebracht - mit zusätzlicher Deutschförderung.

Lehrerschaft laut Ministerium sehr solidarisch

Nach wie vor sei es nicht einfach, in Bayern genügend Lehr- und Unterstützungskräfte anzuwerben, sagte der Ministeriumssprecher. Für aktuell 3.000 schwangere Lehrkräfte besteht in der Coronakrise nach wie vor ein betriebliches Beschäftigungsverbot. Die Lehrerschaft sei aber sehr solidarisch, viele erhöhten ihre Teilzeit oder leisteten Mehrarbeit und auch Pensionisten übernähmen Stunden. Überdies ließen sich weitere geeignete Personen mit entsprechenden Vorqualifikationen und Erfahrungen gewinnen. Hierzu würden entsprechende Werbemaßnahmen aktuell noch einmal intensiviert. Vor dem Ende der Sommerferien seien an den Schulen im Freistaat bereits 27.500 Geflüchtete unterrichtet worden.

GEW: Personalmangel erschwert Integration

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht im Personalmangel eine großen Hürde bei der schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine. Es fehle nicht nur an Lehrkräften sondern auch an Schulsozialarbeitern und -psychologen, sagte Anja Bensinger-Stolze vom GEW-Hauptvorstand dem epd. Sie appellierte an ukrainische Familien, sechs Monate nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine dem deutschen Schulunterricht im Regelfall den Vorrang vor dem weiterhin angebotenen ukrainischen Fernunterricht einzuräumen. "Wir wissen nicht, wie lange es dauert, daher ist es besser, wenn die ukrainischen Schülerinnen und Schüler in ihrem jetzigen Umfeld ankommen und die Möglichkeit haben, hier mit Gleichaltrigen gemeinsam lernen können." Bei Jugendlichen kurz vor dem Ende der Schullaufbahn könne es hingegen sinnvoll sein, sich auf den ukrainischen Abschluss zu konzentrieren.