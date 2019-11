Kind auf Luxemburger Weihnachtsmarkt von Eisskulptur erschlagen

Auf einem Weihnachtsmarkt in Luxemburg ist ein Kleinkind von einer Eisskulptur erschlagen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sei die Skulptur am Sonntagabend eingestürzt. Ein Eisblock habe den zweijährigen Jungen so schwer verletzt, dass er noch im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben sei. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr, leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ein.

Künstler der Skulptur von Polizei befragt

Samuel Girault, der Künstler und Schöpfer der Eisskulptur, wies eine Mitschuld an dem Vorfall zurück. Laut der Nachrichtenagentur AFP erklärte der Künstler, die Eisfigur könne nicht von alleine herunterfallen. Der Sockel seiner Skulptur sei "mindestens zwei Tonnen" schwer gewesen. Bereits in der Nacht des Unglücks wurde der in Paris lebende Künstler zu dem Vorfall von der Polizei befragt. Die Polizei startete außerdem einen Zeugenaufruf, um mehr über den Unfallhergang zu erfahren.