Kim Kardashian und Kanye West bekommen viertes Kind

US-Fernsehstar Kim Kardashian West ("Keeping Up with the Kardashians") und Rapper Kanye West bereiten sich auf die Geburt ihres vierten gemeinsamen Kindes vor.

Eine Leihmutter wird das Kind zur Welt bringen

Der Junge werde von einer Leihmutter ausgetragen, bestätigte Kardashian am Montag in der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen".Das Kind komme schon bald zur Welt. Auf einer Weihnachtsfeier habe sie die Neuigkeiten teils auch schon erzählt.

Kim und Kanye haben schon drei Kinder

Kardashian (38) und West (41) hatten vor genau einem Jahr mit Hilfe einer Leihmutter ihre Tochter Chicago bekommen. Das Paar hat außerdem Sohn Saint (3) und Tochter North (5).

Risiken und Probleme der Schwangerschaft

In ihrer Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" hatte Kardashian zuvor über Probleme und gesundheitliche Risiken der Schwangerschaft gesprochen. Dabei sprach sie sich für Leihmutterschaft aus. Zuvor hatte sie auch gesagt, sich höchstens vier Kinder vorstellen zu können.

In Deutschland ist die Leihmutterschaft aus ethischen Gründen grundsätzlich verboten.