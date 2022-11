Kim Jong Un zeigt sich bei Raketentest erstmals mit Tochter

Das nordkoreanische Fernsehen kommentiert die ungewöhnlichen Bilder des Diktators eher unspektakulär: Kim sei "zusammen mit seiner geliebten Tochter und Frau" beim Start einer Interkontinentalrakete am Freitag anwesend gewesen. Auf Fotos waren Kim und ein Mädchen mit weißer Winterjacke und roten Schuhen Hand in Hand vor der Rakete zu sehen.

Ju Ae als Kims Nachfolgerin?

In den staatlichen Medien wurden Kims Kinder noch nie erwähnt. Bislang wurde nicht einmal offiziell bestätigt, dass der Machthaber Kinder hat. Kims Familienleben hatte bisher Top-Secret-Charakter: Laut südkoreanischem Geheimdienst ist Kim seit 2009 mit Ri Sol Ju verheiratet, die demnach 2010, 2013 und 2017 jeweils ein Kind bekam.

Die einzigen Äußerungen über Kims Familienverhältnisse stammten bislang vom ehemaligen US-Basketballstar Dennis Rodman, der Nordkorea 2013 besucht hatte. Anschließend berichtete er, er habe eine kleine Tochter Kims namens Ju Ae getroffen.

Bei der auf den Fotos abgebildeten Tochter handele es sich vermutlich um Ju Ae, sagte Cheong Seong-chang vom Zentrum für Nordkorea-Studien am Sejong-Institut in Südkorea der Nachrichtenagentur AFP. Sie sei wahrscheinlich Kims zweites Kind. Dass sie nun der Öffentlichkeit präsentiert werde, könne darauf hindeuten, dass Kim sie später zu seiner Nachfolgerin machen wolle. Außerdem bewerteten Beobachter den Auftrittt als gezielte Geste, um Selbstbewusstsein zu demonstrieren.

Der Herrscher als Familienvater

Laut Chan-il Ahn, Vorsitzender des Weltinstituts für Nordkorea-Studien, will Kim auf diese Weise auch seine Familienverbundenheit demonstrieren. Die Fotos könnten der sorgfältig inszenierte Versuch sein, sich als "normaler" Anführer darzustellen.

Nordkorea hatte am Freitag eine Interkontinentalrakete abgefeuert und damit international Kritik auf sich gezogen. Nach japanischen Angaben ging das Geschoss westlich der Insel Hokkaido im Meer nieder. Die USA und ihre Verbündeten verurteilten den Raketentest "auf das Schärfste".

Kim droht USA mit "uneingeschränkter Konfrontation"

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag berichtete, handelte es sich um eine Rakete vom Typ Hwasong-17, die Analysten als "Monsterrakete" bezeichnen. Der Test sei "erfolgreich" verlaufen, hieß es. Damit habe Nordkorea nun ein weiteres "zuverlässiges" Mittel, um "jede nukleare Bedrohung einzudämmen".

Kim warf laut KCNA insbesondere den USA vor, sein Land zu bedrohen und warnte, Pjöngjang werde "auf Atomwaffen mit Atomwaffen und auf totale Konfrontation mit uneingeschränkter Konfrontation" antworten. Die Vorwürfe weist Washington zurück. Auch die EU verurteilte den Raketentest und kritisierte ihn am Samstag als "gefährlich, illegal und rücksichtslos".

Südkorea plant weitere Militärübungen mit den USA

Die südkoreanische Armee kündigte am Samstag weitere gemeinsame Militärübungen mit den USA an, bei denen auch US-Kampfjets vom Typ B-1B zum Einsatz kommen sollen. Diese Jets tragen keine Atomwaffen mehr, werden aber von der US-Luftwaffe als "Rückgrat der amerikanischen Langstreckenbomber" bezeichnet.

Der UN-Sicherheitsrat will sich auf einer Sitzung am Montag mit Nordkorea befassen, wie das Gremium am Samstag mitteilte.

Mit Informationen von dpa und AFP