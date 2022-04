Kiew warnt: "Schlacht um den Donbass" hat begonnen

Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet am Dienstag von Luftangriffen auf mindestens 60 Ziele: Mit einem Großangriff der russischen Truppen im Osten der Ukraine hat der Krieg dort nach bald acht Wochen eine neue Phase erreicht. In der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol ist die Lage besonders dramatisch. Russland forderte Hunderte Kämpfer, die dort in einem Stahlwerk eingeschlossen sind, noch einmal zur Kapitulation auf. Die Ukrainer lehnten ab.

Russland erklärt einseitige Feuerpause in Mariupol

Am Nachmittag verkündeten die russischen Streitkräfte für Mariupol, wo sich noch etwa 100.000 Menschen aufhalten sollen, eine einseitige Feuerpause. Zugleich öffneten sie einen "humanitären Korridor", damit ukrainische Kämpfer, die sich in dem Stahlwerk verschanzt haben, und auch Zivilisten sicher herauskommen können. Generaloberst Michail Misinzew gab allen, die ihre Waffen niederlegen, eine Garantie für "Leben, völlige Sicherheit und medizinische Versorgung". Die Ukrainer bekräftigten jedoch, weiter kämpfen zu wollen.

Die Ukraine hatte bereits am Wochenende ein solches Ultimatum verstreichen lassen. Russland drohte daraufhin mit "Vernichtung". Nach dem von Kremlchef Wladimir Putin am 24. Februar befohlenen Angriff auf die Ukraine ist Mariupol seit Wochen ein Zentrum der Kämpfe. Russland will die strategisch wichtige Stadt komplett unter Kontrolle bringen. Nach russischen Angaben sollen sich rund 2.500 Kämpfer in dem Stahlwerk verschanzt haben. Zudem sollen dort viele Zivilisten Zuflucht gesucht haben.

Kiew spricht von "Schlacht", Moskau von "nächster Phase"

Nach ukrainischen Angaben läuft die seit mehreren Tagen erwartete Offensiver der Russen seit Montag. Präsident Wolodymr Selenskyj sagte am Abend in einer Videobotschaft: "Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben." Russland vermied den Begriff Offensive. Außenminister Sergej Lawrow bestätigte aber, dass die nächste Phase der "Spezial-Operation" begonnen habe.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu warf dem Westen vor, mit seinen Waffenlieferungen an die Ukraine den Krieg in die Länge zu ziehen. "Die USA und die von ihnen kontrollierten westlichen Länder tun alles, um die militärische Spezial-Operation zu verzögern", sagte Schoigu nach Angaben der Agentur Interfax in Moskau. Russlands Streitkräfte würden ihren Plan zur Befreiung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk konsequent erfüllen".

Zivilisten in Luhansk sollen sich in Sicherheit bringen

Der Gouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, sprach von einer schwierigen Situation. "Unsere Verteidiger halten die Verteidigungslinie", sagt Hajdaj im ukrainischen Fernsehen. Angriffe bei Rubischne und Popasna seien zurückgeschlagen worden. Gleichzeitig rief er die verbliebenen Einwohner auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden versuchten, Busse zu organisieren, die Menschen zu bereitgestellten Zügen bringen. Es sollen noch 70.000 Menschen in dem Gebiet ausharren.