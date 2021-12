Kiesewetter verteidigt Genehmigung von Rüstungsexporten

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat die Genehmigung von Rüstungsexporten in Milliardenhöhe kurz vor dem Regierungswechsel verteidigt. "Das Handeln der geschäftsführenden Bundesregierung geschah innerhalb des gültigen Rechtsrahmens. Deshalb sind die kritischen Stimmen von Grünen und Linken nichts anderes als Krokodilstränen", sagte der Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur.

Großteil der Exporte ging nach Ägypten

Zuvor war bekannt geworden, dass die frühere Bundesregierung von Union und SPD in den letzten Tagen ihrer Amtszeit Rüstungsexporte für fast fünf Milliarden Euro genehmigt hatte.

Die Nummer eins unter den Empfängerländern ist mit großem Abstand Ägypten, das wegen Menschenrechtsverletzungen und seiner Verwicklung in die Konflikte im Jemen und in Libyen in der Kritik steht.

Kiesewetter: Rüstungsexporte haben Sicherheits-taktische Gründe

Die neue Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP plant nun eine Reform der Rüstungsexportkontrolle, um die Waffenlieferungen in solche sogenannten Drittstaaten außerhalb von EU und Nato einzudämmen. Kiesewetter forderte, dabei die sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands zu berücksichtigen.

"Es ist in deutschem Interesse, wenn sich die Länder im Nahen Osten weiterhin in ihrer Rüstungspolitik durch EU-Staaten ausstatten lassen. Es kann nicht in unserem Interesse sein, wenn diese Staaten sich künftig in China oder Russland versorgen", sagte er. "Dann haben wir keinen weiteren politischen Einfluss mehr in der Region."

Neuer Rekordwert bei Rüstungsexporten in 2021

Insgesamt stiegt der Wert der genehmigten Rüstungsexporte im laufenden Jahr auf einen neuen Rekord. Vom 1. Januar bis zum 14. Dezember genehmigte die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von knapp 9,043 Milliarden Euro, wie aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervorgeht. Der bisherige Höchstwert hatte 8,015 Milliarden Euro im Jahr 2019 betragen.

Genehmigungen im Umfang von gut vier Milliarden Euro entfielen laut Bundesregierung 2021 auf Kriegswaffen, die übrigen gut fünf Milliarden Euro auf "sonstige Rüstungsgüter". Allein für den Export nach Ägypten wurden dabei Genehmigungen über gut 4,339 Milliarden Euro ausgestellt. Für EU-Länder wurden 1,6 Milliarden Euro ausgewiesen, für Nato-Mitglieder und dem Bündnis gleichgestellte Staaten 1,5 Milliarden Euro.

Altmaier informierte Bundestag sehr kurzfristig über Exporte

Die Bundesregierung verwies darauf, dass seit der Amtsübernahme der Ampelregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 8. Dezember nur Exporte im Wert von 3.679 Euro genehmigt worden seien. Diese Exporte gingen auch nur in EU-Länder, Nato-Staaten oder gleichgestellte Staaten. Konkret: Australien, Österreich, Schweden und Slowenien.

Der Vergleich mit früheren Abfragen ergibt allerdings, dass vom 29. November bis zum 14. Dezember Genehmigungen über rund 4,9 Milliarden Euro erteilt wurden. Damit vervielfachte sich insbesondere der Genehmigungswert bei den Kriegswaffen. Konkret ging es dabei um drei Kriegsschiffe und 16 Luftabwehrsysteme, die genehmigt wurden. Der frühere Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte den Bundestag erst einen Tag vor der Wahl von Scholz zum Kanzler darüber unterrichtet - ohne den Wert der Ausfuhren zu nennen.

Scholz an Entscheidung zu Rüstungsexporten beteiligt

Brisant daran ist, dass die Regierung in dieser Zeit nur noch geschäftsführend im Amt war. Es ist gängige Praxis, dass in dieser Phase keine weitreichenden politischen Entscheidungen mehr getroffen werden - vor allem, wenn die Nachfolgeregierung anderer Meinung sein könnte.

Mitverantwortlich für die Entscheidung ist der heutige Kanzler Scholz. Der Export der Fregatten und Luftabwehrsysteme aus den Rüstungsschmieden Thyssenkrupp Marine Systems und Diehl Defence wurde vom Bundessicherheitsrat genehmigt, einem Kabinettsausschuss, dem neben Merkel sieben Minister angehören. Darunter ist auch der Finanzminister, der damals Olaf Scholz hieß.

Die Linken-Außenpolitikerin Dagdelen kritisierte das Verhalten des heutigen Kanzlers scharf: "Olaf Scholz hat sich in der nur noch geschäftsführenden Regierung ein wahres Gaunerstück geleistet und eindrücklich demonstriert, wie folgenlos die Kritik der SPD an skrupellosen Waffenexporten gerade an Diktaturen und autoritäre Regime letztlich bleibt. Für die neue Ampel-Regierung unter Scholz ist das eine schwere Hypothek."

Grüne distanzieren sich von Export-Entscheidung der Groko

Die jetzige Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP hat sich eine restriktive Rüstungsexportpolitik auf die Fahnen geschrieben. Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, dass die bisherigen Richtlinien dafür in ein Gesetz gegossen werden sollen. Ziel ist es, vor allem die Exporte in Länder außerhalb von EU und Nato zu beschränken.

Das für Rüstungsexportkontrollen zuständige Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ging in den Koalitionsverhandlungen an die Grünen, die Rüstungsexporten traditionell besonders kritisch gegenüberstehen. Minister Robert Habeck, der auch Vizekanzler ist, ließ seinen parlamentarischen Staatssekretär und Parteikollegen Sven Giegold auf die Anfrage Dagdelens antworten. Der distanzierte sich deutlich von den Exportgenehmigungen der Großen Koalition.

"Es wird darauf hingewiesen, dass die Werte der unten stehenden Tabellen auf Entscheidungen der Vorgängerregierung zurückzuführen sind", heißt es in seinem Schreiben. "Die Bundesregierung sieht einen restriktiven Umgang mit Rüstungsexporten vor und wird entsprechend den im Koalitionsvertrag vereinbarten Leitplanken ein Rüstungsexportkontrollgesetz erarbeiten."