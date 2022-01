KI Renner der TU München wird "Vize-Weltmeister"

Breite profillose Reifen und eine schlanke tieffliegende Kunststoffschale: Auf den ersten Blick ist der Flitzer der TU München von einem normalen Rennwagen nicht zu unterscheiden. Doch das Cockpit ist vollgestopft mit Technologie. Ein Fahrer hat hier keinen Platz.

KI steuert die Autos

Seit zwei Jahren haben die Studenten und Doktoranden der TU München auf diesen Tag an der Indy Autonomous Challenge in Las Vegas hingearbeitet. Sie haben Radar- und Lasersensoren verknüpft und Prozessoren programmiert. Nun kam ihr Rennwagen am Rande der Computermesse CES zum ersten Mal direkt gegen andere selbstfahrende Flitzer auf der Strecke zum Einsatz. Superschnelle Computer mit Künstlicher Intelligenz (KI) steuerten die Autos. Am Ende teilte die TU erfreut mit, das Team um Professor Markus Lienkamp sei Vize-Weltmeister geworden.

Erster Test schon im Oktober

Schon im Oktober hatten die Fahrzeugtechniker aus Bayern gezeigt, was sie drauf haben. Beim ersten Indy Autonomous Challenge in Indianapolis fuhr ihr Wagen mit 218 Km/h als Schnellster über die Ziellinie. Doch das eigentliche Ziel, ein richtiges Rennen durchzuführen, mussten Teilnehmer und Veranstalter erstmal aufschieben. Wenn mehrere Fahrzeuge zur gleichen Zeit gegeneinander fahren würden, sei die künstliche Intelligenz noch überfordert, erklärt Markus Lienkamp. Bei hohen Geschwindigkeiten seien Brems- und Lenkmanöver in den engen Kurven einer Rennbahn genug Herausforderung für den Stand der Technik.

Direkter Wettkampf in Las Vegas

Doch das TUM Autonomous Motorsport Team und die anderen beteiligten Universitäten aus sieben Ländern machen rasante Fortschritte. Während die Fahrzeuge im Oktober noch einzeln nur gegen die Stoppuhr über die Strecke rasten, folgte jetzt auf der Las Vegas Motor Speedway im US Bundesstaat Nevada der direkte Wettkampf von jeweils zwei Fahrzeugen. Allerdings wirkt der Wettbewerb noch ein wenig wie eine Veranstaltung für Gentlemen der alten Schule: Ein Wagen fährt eine vorgegebene Geschwindigkeit, der andere darf überholen. Die Fahrt geht abwechselnd - bei zunehmendem Tempo, bis einer ausscheidet.

Lienkamp: Haben gezeigt, was künstliche Intelligenz leisten kann

Bei 270 Km/h kam der Wagen der TU dann mit einer Drehung um die eigene Achse von der Fahrbahn ab und musste sich damit dem italienisch-amerikanischen Team Polimove geschlagen geben. TU Prof Markus Lienkamp ist trotzdem überglücklich: "Wir sind deutlich schneller gefahren als noch im Oktober in Indianapolis und haben in den vielen Überholmanövern gezeigt, was künstliche Intelligenz schon leisten kann." Lienkamp ist davon überzeugt, dass schon in etwa drei Jahren selbstfahrende Rennwagen gegen von Menschenhand gesteuerte Autos antreten können.

Doch die ganze Raserei soll auch der alltäglichen Fortbewegung dienen. Die TU Doktoranden wollen noch in diesem Jahr einen selbstfahrenden Shuttlebus auf die Münchner Straßen schicken, der Oktoberfestbesucher durch die Stadt kutschiert, sofern die Wiesn heuer stattfindet.