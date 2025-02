KI-generiert und gesteuert: Prorussische Kampagnen vor der Wahl

Auch die Storm-1516-Kampagne hat es vor der Bundestagswahl auf Friedrich Merz abgesehen. Ein Fake-Artikel auf einer Website der Kampagne unterstellt Merz eine labile Psyche. Doch der Psychotherapeut, der Merz angeblich behandelt haben soll und im Artikel zitiert wird, existiert nicht. Es sei "kein Kammermitglied mit dem Namen (…) registriert", teilt die Bundespsychotherapeutenkammer auf Anfrage von Deutsche Welle Faktencheck mit.

Was will Russland mit den Kampagnen erreichen?

Leonie Pfaller von Newsguard sagt über Storm-1516: "Das Ziel der Kampagne ist es vor allem, Unsicherheit zu streuen, Wähler zu polarisieren und grundsätzlich das politische Klima zu destabilisieren." Die Inhalte der Webseiten seien eindeutig prorussisch. Die Unterstützung bestimmter Parteien schätzt Pfaller nicht als Hauptziel der Kampagne ein.

Bei solchen Kampagnen gehe es ebenso um langfristige Ziele, die nichts mit einem speziellen Thema oder einer Bundestagswahl zu tun haben müssen, sagt Frühwirth. Die Masse an Posts über einen langen Zeitraum könne Menschen verunsichern, Vertrauen in die Politik, die Demokratie und die Medien untergraben. "Man sagt ja immer: Russland spielt ein ‘long game’."

Dass prorussische Desinformation die Bevölkerung verunsichern soll, bringt auch Faktencheck-Redaktionen wie den #Faktenfuchs in ein Dilemma. Experten sagen nämlich: Desinformation kann wirksamer sein, wenn etablierte Medien darüber berichten oder bekannte Politiker sie verbreiten.

Der #Faktenfuchs berichtet daher nur über solche Kampagnen, wenn sie bereits eine bestimmte Relevanz – wie jetzt, unmittelbar vor der Bundestagswahl – erreicht haben.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) schreibt auf #Faktenfuchs-Anfrage: "Das BfV beobachtet eine Zunahme der Desinformationsaktivitäten mit näher rückendem Wahltermin." Der Erfolg und die Verbreitung der Aktivitäten sei schwer zu messen, schreibt das BfV, aber: "Nach Einschätzung des BfV verbleiben die Inhalte häufig eher in der eigenen Informationsblase und erreichen das Ziel eines Verfangens der Desinformation in der breiteren Öffentlichkeit nur selten."

BMI: Besonders Spitzenpolitiker im Visier

Die Nichtregierungsorganisation "Alliance for Europe" fand heraus, dass auch auf dem sozialen Netzwerk "Bluesky" inzwischen viele Accounts aktiv sind, die dem "Doppelgänger"-Muster entsprechend posten. Allein zwischen dem 17. und dem 23. Januar identifizierte Alliance for Europe 4900 solcher Posts. Möglicherweise zeigt sich hier, dass sich die "Doppelgänger"-Kampagne an sich verändernde Bedingungen anpasst. Bluesky wuchs in den vergangenen Monaten stetig – auch, weil viele Nutzer X den Rücken kehrten. Seit Ende Januar hat Bluesky eigenen Angaben zufolge mehr als 30 Millionen Nutzer.

Sowohl das Bundesinnenministerium (BMI) als auch das Auswärtige Amt (AA) bestätigen auf #Faktenfuchs-Anfrage, dass sie Kenntnis von Desinformationskampagnen vor der Bundestagswahl haben. Das BMI schreibt: "Besonders im Visier sind einzelne Spitzenpolitikerinnen und -politiker; sie werden gezielt diskreditiert. Auch Äußerungen zu einer angeblichen Annullierung der Bundestagswahl werden über prorussische Kanäle absichtlich verbreitet."

Laut Peter Ptassek, dem Beauftragten des Auswärtigen Amtes für strategische Kommunikation und Public Diplomacy, sei die Aktivität russischer Desinformationskampagnen weiterhin sehr hoch, wenngleich keine grundsätzliche Neuausrichtung der Kampagnen zu beobachten sei. Grund zur Entwarnung sei das nicht: "Wir nehmen das sehr ernst und haben alles auf höchstes Aufmerksamkeitsniveau geschaltet. Wir arbeiten eng in der Bundesregierung zusammen. Denn wir können nicht ausschließen, dass vor der Bundestagswahl noch etwas kommt."

Laut Ralf Beste, Abteilungsleiter des Auswärtigen Amtes für Kultur und Gesellschaft, prüfe das Ministerium, "wie wir unsere Erkenntnisse nutzen können, um die Kosten für die Verbreitung von Desinformation zu erhöhen, zum Beispiel durch Sanktionsmaßnahmen oder indem wir die Urheber klar attribuieren". Mitte 2023 und Ende 2024 verhängte die Europäische Union bereits Sanktionen gegen Organisationen und Menschen hinter der "Doppelgänger"-Kampagne.

Bislang keine chinesischen Aktivitäten zu beobachten

Russland ist laut Behörden der ausländische Akteur, der offenbar am intensivsten versucht, Einfluss auf die Bundestagswahl zu nehmen. Das BMI schreibt: "Im Gegensatz dazu sind beispielsweise chinesische Aktivitäten mit dem Ziel der Beeinflussung der Bundestagswahl bisher nicht zu beobachten, obgleich China grundsätzlich über ein breites Spektrum unterschiedlicher Instrumente der Einflussnahme verfügt."

Felix Kartte, Experte für Technologie- und Europapolitik bei der Mercator-Stiftung, sagt im Gespräch mit Deutsche Welle Faktencheck: "Ich glaube, dass diese verdeckten Operationen gerade nicht mehr das Hauptproblem sind." Vielmehr seien es Narrative, die es inzwischen bis in den Mainstream geschafft hätten: "Diese Erzählung zum Beispiel, dass Regierungen in Europa alle korrupt wären, dass sie normale Bürger zensieren und die Meinungsfreiheit unterdrücken." Diese Narrative verbreite der Kreml schon lange, aber auch rechtsextreme Parteien in Europa und zu einem gewissen Grad die neue US-Regierung.

Gibt es Gesetze gegen Desinformation?

Grundsätzlich sind Falschbehauptungen und Lügen allgemeiner Natur in Deutschland nicht strafbar, erklärt Fay Carathanassis im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Die Juristin forscht am Bayerischen Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt) zu den Regulierungen digitaler Kommunikationsplattformen. Aussagen wie "die Erde ist eine Scheibe" sind erlaubt, erklärt sie.

Es gibt vor allem zwei Rechtswerke, die bestimmte Arten von Desinformation unter Strafe stellen: das deutsche Strafgesetzbuch und die EU-Verordnung "Digital Services Act" (DSA). Das Strafgesetzbuch betrifft vor allem "Tatsachenbehauptungen über Personen, die gegenüber der Person oder gegenüber Dritten geäußert werden", sagt Carathanassis. So wie die Falschbehauptung, Claudia Roth und Robert Habeck hätten Gemälde in die Ukraine geschafft. Das könnte üble Nachrede oder Verleumdung sein. Weil die Verursacher schwer zu ermitteln sind, ist es allerdings in der Praxis schwierig, diese Inhalte zu löschen, sagt Carathanassis.

Der Digital Services Act (DSA) schreibt in der EU unter anderem Pflichten für sehr große Online-Plattformen wie X, Facebook oder Instagram vor. Die Plattformen müssen es den Nutzern ermöglichen, dass sie Inhalte melden können, die sie als "rechtswidrig" ansehen. Als "rechtswidrig" gilt, was das nationale und europäische Recht verbietet, zum Beispiel die genannten Straftaten wie üble Nachrede oder Volksverhetzung.

"Awful but lawful" – eine rechtliche Grauzone

Juristin Fay Carathanassis sagt: Expertinnen und Experten diskutieren darüber, ob die Plattformen solche Inhalte löschen müssen, falls sie nach der Meldung zu dem Schluss kommen, dass sie rechtswidrig sind. Denn der DSA mache dazu keine genaue Vorgabe.

Der DSA geht aber über das deutsche StGB hinaus, denn er enthält auch Regeln für nicht-rechtswidrige Desinformation, die in die Kategorie "awful but lawful" (deutsch: schrecklich, aber legal) fällt. Im DSA ist allerdings Desinformation nicht definiert. Stattdessen verpflichtet der DSA die Plattformen, sogenannte "systemische Risiken" zu ermitteln und zu bewerten. Ein systemisches Risiko wären zum Beispiel "nachteilige Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte und auf Wahlprozesse".

Falls eine Plattform zum Schluss kommt, dass ein systemisches Risiko vorliegt, muss sie Maßnahmen dagegen ergreifen, um das Risiko zu "mindern": Beispielsweise den Algorithmus ändern, Inhalte anders moderieren oder Falschinformationen kennzeichnen.

EU-Kommission im Konflikt mit X

Überwacht wird die Einhaltung des DSA von der EU-Kommission. Die Juristin Fay Carathanassis weist noch auf eine andere, schärfere Verpflichtung hin. Seit kurzem ist nämlich im DSA auch ein Verhaltenskodex enthalten. Vereinfacht gesagt: Falls Unternehmen diesen Kodex einhalten, halten sie auch die DSA-Regeln ein. Sie verpflichten sich damit beispielsweise, Werbeeinnahmen für die Verbreiter von Desinformation zu vermeiden oder professionelles Fact-Checking auf ihren Seiten zu ermöglichen.

Google, Meta, Microsoft und TikTok hatten diesen Kodex zuvor schon freiwillig unterschrieben. X stieg aus dem Verhaltenskodex aus, nachdem Elon Musk das Unternehmen gekauft hatte. X muss sich nicht an den Kodex halten, sofern es die Verpflichtungen aus dem DSA auf anderem Wege einhält, sagt Fay Carathanassis.

Die EU-Kommission leitete mehrere Verfahren gegen X ein und verlangte deswegen interne Dokumente. Sie will prüfen: Hält X die DSA-Vorschriften zu Desinformation ein? Die Kommission kann Bußgelder verhängen, die bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens ausmachen.

Fazit

Die prorussischen Kampagnen "Storm-1516" und "Doppelgänger" veröffentlichen vor der Bundestagswahl Desinformation auf Fake-Nachrichtenseiten und auf sozialen Netzwerken wie X und Bluesky. Ihre Inhalte zielen Expertinnen zufolge darauf ab, die deutsche Bevölkerung zu verunsichern und ihre Unterstützung für die Ukraine zu untergraben.

Auch Spitzenpolitiker wie Robert Habeck und Friedrich Merz gerieten ins Visier der Kampagnen. Besonders Falschinformationen über Einzelpersonen sind nach deutschem Recht strafbar. Falls sie gelöscht werden sollen, gibt es aber für Strafverfolgungsbehörden praktische Hürden, da die Urheber oft nicht ausfindig zu machen sind. Der Digital Services Act verpflichtet sehr große Plattformen dazu, gegen strafbare und schädliche Inhalte vorzugehen – lässt ihnen aber viel Spielraum für die Umsetzung.