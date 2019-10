Kfz-Diebstahlreport 2019: Weniger Autodiebstähle in Bayern

Im vergangenen Jahr wurden in Bayern weniger Autos gestohlen als im Jahr zuvor. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte, ist mit dem Rückgang von fast 22 Prozent auch der wirtschaftliche Schaden gesunken.

Betrugen die Kosten im Jahr 2017 noch rund 16,7 Millionen Euro, waren es 2018 nur rund 14,3 Millionen Euro. Dafür mussten die Versicherer für einen Diebstahl 2018 im Schnitt fast 22.500 Euro zahlen, zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Autodiebstahl: Bayern ist eines der sichersten Bundesländer für Autobesitzer

Bayern zählt nach Angaben des GDV zu den sichersten Bundesländern für Autobesitzer: Im Schnitt kommen im Freistaat auf 1.000 kaskoversicherte Autos nur 0,1 Diebstähle. Bundesweit liegt die Quote bei 0,4. Rund 15.000 Autos wurden vergangenes Jahr in Deutschland gestohlen - so wenige wie noch nie seit der Wiedervereinigung.