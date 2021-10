Kevin Kühnert: "SPD muss selbstbewusst auftreten"

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert hat an seine Parteikollegen appelliert, in den Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP selbstbewusst aufzutreten. Im Bayerischen Rundfunk ("Interview der Woche", BR24 Radio) betonte Kühnert, die SPD sei die führende Regierungspartei und der stärkste Koalitionspartner. Das müsse sich natürlich auch in den Ergebnissen widerspiegeln.

"Prozesse beim Klimaschutz beschleunigen"

Als Hauptaufgaben eines künftigen Kanzlers Scholz nannte Kühnert unter anderem einen konsequenten Klimaschutz. "Das heißt aus unserer Sicht, alle Hürden beiseiteschaffen, die dem Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energien im Wege stehen." Die Prozesse dafür müssten beschleunigt werden, etwa der Bau von Windparks und die verpflichtende Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten.

Differenzen beim Thema Mietenstopp

Bei den Koalitionsverhandlungen leitet Kühnert die Arbeitsgruppe Bauen und Wohnen für die SPD. Im BR-Interview erklärte er, dass es zwar keinen bundesweiten Mietendeckel geben werde. "Der stand ja so nicht mal in unserem Wahlprogramm drin." Stattdessen verhandeln die künftigen Koalitionäre über einen Mietenstopp. "Überall dort, wo Wohnlagen angespannt sind. Wir brauchen keinen Mietenstopp in Gelsenkirchen oder Frankfurt/Oder. Da sind die meisten Wohnungen sehr sehr gut bezahlbar." Vielmehr gehe es um Städte wie Berlin oder um Universitätsstandorte, wo das Wohnen schneller teurer werde als die Löhne der Menschen vor Ort steigen würden. Die Positionen von SPD und Grünen auf der einen und FDP auf der anderen Seite liegen laut Kühnert aber noch weit auseinander.

Wunsch nach kontroversen Debatten

Dass unter der künftigen Bundesregierung keine Vermögenssteuer eingeführt wird, bedauerte Kühnert explizit. "Dafür reichen jetzt die Mehrheiten nicht, muss man akzeptieren." Vor knapp einem Monat war Ex-Juso-Chef Kühnert zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden, neben ihm sind noch fast 50 weitere Jusos im Parlament vertreten. Debatten im Bundestag dürften nach den Jahren der Großen Koalition gerne wieder ein bisschen kontroverser werden, sagte der SPD-Vize. Vor allem mit Blick auf den möglichen künftigen Koalitionspartner FDP, der aus einem anderen politischen Spektrum kommt, erwartet Kühnert durchaus Auseinandersetzungen.