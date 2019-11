vor 24 Minuten

Kevin Kühnert kandidiert für SPD-Vorstand

Juso-Chef Kevin Kühnert will auf dem SPD-Bundesparteitag Anfang Dezember in den Vorstand seiner Partei aufrücken. Am Montag kündigte er seine Kandidatur an. Gleichzeitig schloss Kühnert jedoch aus, Generalsekretär seiner Partei zu werden.