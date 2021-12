Kenia: Mit Süßkartoffeln gegen den Klimawandel

Frisches Wasser läuft aus einem schwarzen Plastiktank, der hoch auf einem Metallgestell steht, auf dicht bepflanzte Felder. Winzige Setzlinge stecken in der roten Erde. Daneben bedecken ausgewachsene Pflanzen den Boden fast vollständig.

Michael Adiwa zieht Süßkartoffeln, drei oder vier verschiedene Sorten. Auf einem Feld sprießen die flachen Pflanzen mit herzförmigen Blättern. Ein paar Meter weiter sind sie lang, schmal und spitz.

Klimawandel: Süßkartoffeln genügsamer als Mais

Früher, so erzählt der Landwirt, habe er hauptsächlich Mais angebaut. Aber als er gemerkt habe, wie groß die Nachfrage nach Süßkartoffeln ist, habe er umgestellt. "Außerdem brauchen Süßkartoffeln nicht so viel Regen. Das ist ein Vorteil", sagt Michael Adiwa und verweist auf die Folgen des Klimawandels: weniger Erträge beim Mais, Dürren und in der Konsequenz Lebensmittelknappheit.

Hinter den Kartoffelfeldern zieht Michael Adiwa immer noch Mais, das Hauptnahrungsmittel in Kenia. Dazu hat er ein paar Bananen gepflanzt, Bohnen und Kohl. Aber drei Viertel seiner Farm im Westen Kenias nutzt er inzwischen für Süßkartoffeln.

Innovationsprojekt mit deutscher Unterstützung

Michael Adiwa hat 2016 mit dem Süßkartoffel-Anbau in großem Stil begonnen – gefördert durch ein Projekt der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ. An dem Projekt in Kenia mit dem Titel "Grüne Innovationszentren in der Agrar- und Ernährungswirtschaft" sind auch verschiedene kenianische Behörden beteiligt.

Ziel des Projekts ist es, den Anbau von Süßkartoffeln zu fördern und damit die Lebengrundlage der Farmer zu verbessern. "Wir wollen, dass die Farmer ein besseres Einkommen erzielen und genug Essen mit einem hohen Nährwert haben", erklärt David Oloo von der Organisation für Energie- und Lebensmittelsicherheit auf dem Land, zuständig für Siyaya-County im Westen Kenias.

Westkenia zwischen zu viel und zu wenig Regen

Boden und Klima in Westkenia eignen sich für fast alle Feldfrüchte, von Reis über verschiedene Sorten Gemüse bis zum Mais. Aber das hat sich geändert, sagt Farmer Michael Adiwa. Früher, erzählt er, habe man die Regenzeiten genau vorhersagen können. Im März fing die Regenzeit an, aber jetzt fange es oft erst im April zu regnen an.

"Und manchmal hört der Regen auch nach kurzer Zeit wieder auf. Oder es regnet so stark, dass alles überflutet wird. Das sind alles Folgen des Klimawandels." Michael Adiwa, Farmer in Kenia

Mais oder Bohnen kommen mit diesen Veränderungen nicht gut klar, weil sie konstant ausreichend Wasser brauchen. Süßkartoffeln sind zwar auch nicht völlig anspruchslos, aber anpassungsfähiger. Die Blätter der Süßkartoffeln bedecken den Boden und halten die Feuchtigkeit, wenn die Sonne wieder scheint. Außerdem verbessern die Wurzeln die Bodenqualität, weil sie den Boden besser durchlüften.

Snacks und Party-Leckereien aus Süßkartoffeln

Die Farmer können nicht nur mit dem Verkauf der rötlichen Knollen Geld verdienen, sondern auch mit deren Verarbeitung. Millicent Idhiambo füllt vorsichtig goldbraune Snacks aus einer Metallschüssel in durchsichtige Plastiktüten. Auf ihrem Küchentisch stehen schon fertig gefüllte Plastikbecher, sorgfältig verschlossen mit Alufolie. Die Crackies, wie sie die Party-Leckereien nennt, sehen ein bisschen aus wie Erdnuss-Flips. Aber sie bestehen hauptsächlich aus Süßkartoffeln. Und das ist längst nicht alles, was Millicent Idhiambo aus den Knollen herstellt für "zusätzliche Wertschöpfung", wie sie es nennt.

"Ich mache Chips, Doughnuts und vor allem die Crackies. Dafür mixe ich die getrockneten, geriebenen Süßkartoffeln mit Weizenmehl und frittiere sie. Der Verkauf bringt eine Menge Geld." Millicent Idhiambo

Mit Süßkartoffeln lässt sich gut Geld verdienen

Süßkartoffeln galten in Kenia lange als die Feldfrucht des armen Mannes. Die Farmer haben sie für den Eigenbedarf angebaut, oft nur, um dem Boden Zeit zur Erholung vom Maisanbau zu geben, der die Haupteinnahmequelle war. Aber der Mais leidet nicht nur unter dem Klimawandel. Die Monokulturen sind auch anfällig für Schädlinge und Krankheiten.

Im Rahmen des Süßkartoffel-Projekts haben die Farmer gelernt, wie sie bessere Erträge erzielen. Außerdem haben sie kostenlos Setzlinge bekommen, so wie Farmerin Ruth Wamdoga. Sie schwärmt davon, wie sie ihr Einkommen mithilfe der Süßkartoffeln verzehnfacht hat – 100.000 Shilling habe sie verdient. Knapp 800 Euro. Viel Geld für eine Kleinbäuerin in Kenia. Genug, um das Schulgeld für ihre fünf Kinder problemlos bezahlen zu können.