Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Kenia: Demonstranten stürmen Parlament – Feuer im Gebäude

Kenia: Demonstranten stürmen Parlament – Feuer im Gebäude

Im Zuge von Protesten gegen geplante neue Steuern haben Tausende Demonstranten das kenianische Parlament gestürmt. Teile des Gebäudes in der Hauptstadt Nairobi standen am Dienstag in Flammen, Abgeordnete ergriffen die Flucht.