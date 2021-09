Keine Wahlbeobachter bei Duma-Wahl – Offiziell wegen Corona

Der Kreml hat die Wahlen zur Staatsduma an diesem Wochenende perfekt organisiert: die Pandemie spielte dabei wohl eine Rolle, auch bei den Gesprächen im Vorfeld mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Am Ende hat die OSZE die Mission abgesagt. Die russische Seite hatte Bedingungen gestellt, die nicht akzeptabel waren, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete und langjährige Wahlbeobachter Michael Link.

Bedingungen Russlands waren für OSZE nicht akzeptabel

Er hält es für ein fadenscheiniges Argument, wegen Corona nur 60 Wahlbeobachter ins Land zu lassen, sagt Link, der auch der parlamentarischen Versammlung der OSZE angehört. Das sei zu wenig, um die Wahlen transparent zu begleiten. Zum Vergleich: bei der russischen Präsidentschaftswahl 2018 war die OSZE mit 500 Beobachtern im Land.

Russland ist Mitglied der OSZE und in den entscheidenden Gremien, argumentieren die Verhandlungsführer: man habe ja eingeladen, die Wahlbeobachter hätten aus politischen Gründen abgesagt. Dem hält Link entgegen: "Umgekehrt wird ein Schuh draus: Russland hat aus politischen Gründen eine vergiftete Einladung ausgesprochen". So sei eine weitere Bedingung gewesen, dass jeder Beobachter schriftlich versichert, nicht mit unerwünschten Organisationen in Kontakt zu stehen. Dazu zählen laut russischer Gesetzgebung unter anderem Amnesty International.

Dumawahl findet ohne nennenswerte Opposition statt

Schon bei der Präsidentschaftswahl vor drei Jahren war zu beobachten, dass die Abstimmung bereits im Vorfeld massiv beeinflusst worden war: Missliebige Oppositionelle wurden frühzeitig von der Wahl ausgeschlossen. Dieses Muster setzt sich auch bei der jetzigen Parlamentswahl fort. Die Sympathisanten des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny sind da nur ein Beispiel.

Wahlbeobachter Link: "Wahlbeeinflussung findet im Vorfeld statt"

Von großer Bedeutung ist für Putin und die Regierungspartei Geeintes Russland die Wahlbeteiligung: Wenn die nicht den Erwartungen entspricht, wirft das ein schlechtes Licht auf das zu erwartende Ergebnis, es schwächt die Legitimation der Regierung.

Deshalb ist Stimmabgabe jetzt drei Tage lang möglich, und erstmals kann online gewählt werden; wer seine Stimme abgibt, kann etwa ein Auto oder andere Preise gewinnen. Es kursieren aber auch Berichte, wonach Beamte, Studenten, Arbeitnehmer unter Druck gesetzt werden, wählen zu gehen: "Manipulation von Wahlen findet heute nur noch zu einem Teil am Wahltag selbst statt, sie findet vor allem im Vorfeld statt."

Kein OSZE-Bericht, keine Konsequenzen?

Welche Bedeutung hat dann eine Wahlbeobachtung überhaupt noch? Für Michael Link ist das schärfste Schwert, das die OSZE hat, die Beobachtung, das Wort: hingehen, beobachten, berichten, was ist: "Dieses Instrument ist ein absolutes Kronjuwel der Demokratie, das wir nach Ende des Kalten Krieges entwickelt haben". Die Bedeutung ergibt sich für Link auch aus der Tatsache, dass autoritäre Staaten diese Übereinkunft rückabwickeln wollen, die Türkei oder auch Aserbaidschan seien Beispiele dafür.

Russland eines von 57 Mitgliedern der OSZE

Die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien, entsendet seit 30 Jahren Wahlbeobachter in ihre 57 Mitgliedsstaaten, darunter autoritär regierte Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Die Wahlbeobachter verfolgen die Abgabe und Auszählung der Stimmen. Das einladende Gastland muss ihnen Zugang gewähren zu allen Akteuren und Etappen des Wahlprozesses. Dafür verpflichten sich die Experten zu Neutralität und Objektivität. Sie bewerten die Wahl nach internationalen Standards und nach den Gesetzen des Gastlandes. Damit sorgen die Wahlbeobachter für mehr Transparenz und für mehr öffentliches Vertrauen in den Wahlprozess.