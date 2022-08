Keine Religionsfreiheit: Nicaragua verhaftet Priester

Seit drei Jahren begehen die Vereinten Nationen am 22. August den Internationalen Tag zum Gedenken an die Opfer von Gewalt aufgrund von Religion oder Glauben. Weltweit sind viele Menschen davon betroffen, besonders im Fokus derzeit: Nicaragua. Die Situation dort besorgt auch die Deutsche Bischofskonferenz. Die katholische Kirche gilt in Nicaragua als eine der letzten kritischen Stimmen gegenüber der Regierung von Präsident Daniel Ortega. Oppositionelle Politiker, Journalisten und Regierungskritiker wurden festgenommen, allein in diesem Jahr wurden bisher 1.000 Nicht-Regierungsorganisationen verboten.

Vor wenigen Tagen verhaftete die Polizei den katholischen Bischof Rolando Álvarez aus dem Bistum Matagalpa und mehrere Priester. Ihnen werden "destabilisierende Handlungen" gegen den Staat vorgeworfen und Aufrufe zu Hass. Auch katholische Radio- und Fernsehsender sind geschlossen worden, Mitglieder einer Ordensgemeinschaft wurden des Landes verwiesen.

Bischof Meier: Diktatoren haben Angst vor der Freiheit

Der Augsburger Bischof Bertram Meier ist Vorsitzender der Kommission Weltkirche der deutschen Bischofskonferenz. Die Lage in Nicaragua beunruhigt ihn. Dass die Kirche dort so in den Fokus des Regimes Ortega gerückt ist, erklärt er sich mit ihrem Einsatz für das Volk des Landes, auch für sozial Schwache.

"Die Kirche steht auf der Seite des Volkes. Und ein diktatorischer Machthaber hat natürlich immer die Furcht, dass jemand an seinem Stuhl sägen kann", so Meier im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. "Und das tut die katholische Kirche, weil sie eine Kirche für das Volk und eine Kirche des Volkes ist." Die Verhaftung des Bischofs Alvarez, der auch der Koordinator der katholischen Medien war, passt für Meier genau in dieses Schema. "Diktatoren haben immer Angst vor der Freiheit", so der Weltkirchenexperte. "Auch vor der Freiheit des ehrlichen Wortes."

Auch Papst Franziskus hatte die Gewalt in Nicaragua am Sonntag verurteilt. Er verfolge das Geschehen mit "Sorge und Kummer", erklärte er in einer Ansprache auf dem Petersplatz. Er hoffe, dass mit Hilfe eines offenen und aufrichtigen Dialogs noch immer eine Basis für respektvolles und friedliches Zusammenleben gefunden werden könne.

Ursachen sind vielfältig und nicht klar abzugrenzen

Beziffern lassen sich die Fälle, in denen die Religionsfreiheit in aller Welt verletzt oder Menschen aufgrund ihres Glaubens sogar verfolgt werden, kaum. Die Kriterien für die Verfolgung von Menschen aufgrund ihres Glaubens seien wissenschaftlich zum Teil umstritten, die Verifizierung der Zahlen schwierig, betont Johannes Seibel, Pressesprecher des katholischen Hilfswerks missio in Aachen. Man könne festmachen, dass weltweit gesehen Christen und Muslime am meisten von Verletzungen der Religionsfreiheit betroffen seien. Wichtiger als Fallzahlen sei aber die Bekämpfung der Ursachen.

Die Menschenrechtsexpertin Katja Voges, ebenfalls vom katholischen Hilfswerk missio, sieht hauptsächlich drei Tendenzen, wie und warum Menschen weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Sie betont allerdings, dass diese Gründe oft nicht klar voneinander zu trennen seien. Der Absolutheitsanspruch von Religionen könne im Extremfall zu religiösem Extremismus führen. "Es ist klar, dass auch in den Religionen das Potential liegt, Freiheiten einzuschränken, genauso, wie auch ein Dialog- und Freiheitspotential vorhanden ist", so Voges. "Es gibt Staaten und bestimmte fundamentalistische religiöse Gruppen, die religiöse Wahrheits- und Reinheitsansprüche durchsetzen wollen."

Religion als Kriterium für nationale Zugehörigkeit

In manchen Ländern wie etwa Indien sieht sie vor allem religiösen Nationalismus als Konfliktgrund: "Ein Staat definiert die Religion als Kriterium für eine nationale Zugehörigkeit." Wer nicht dazu gehört, sieht sich mit Gewalt und Aggression konfrontiert, so die Menschenrechtsexpertin. Eine dritte Ursache seien autoritäre Regime, die gegen Freiheitsrechte und auch gegen Religionsfreiheit vorgingen. "Ein autoritäres Regime hat einen Anspruch, an erster Stelle zu stehen. Religionen können da schnell als Konkurrenz zu einer Staatsideologie gelten", sagt Voges. Religionsgemeinschaften würden deswegen überwacht und müssten oft im Untergrund aktiv sein.

Unterstützung katholischer Hilfswerke

Katholische Hilfswerke setzen sich weltweit in Projekten für Religionsfreiheit ein und kooperieren dafür mit Partnern vor Ort. So setzt missio München sich etwa in der westafrikanischen Sahelzone dafür ein, Korruption und Misswirtschaft zu bekämpfen und für nachhaltigen Frieden zu sorgen. In den betroffenen Ländern sind vor allem Christen und gemäßigte Muslime oftmals Ziel radikalislamischer Anschläge.

Forderung nach mehr Einsatz der Politik

Was den Einsatz der Politik für die Religionsfreiheit angeht, so sieht Bischof Bertram Meier, der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der deutschen Bischofskonferenz noch Luft nach oben. Er macht den Politikern aber keinen Vorwurf, das Thema absichtlich zu vernachlässigen. Vielmehr seien Politiker durch aktuelle Krisen und das tagespolitische Geschäft so sehr in Beschlag genommen, dass Grundsatzfragen wie Religionsfreiheit bisweilen in den Hintergrund gerieten.

Auch die Menschenrechtsexpertin Katja Voges wünscht sich von der internationalen Politik mehr Aufmerksamkeit für das Problem der Verfolgung aus Glaubensgründen. "Menschenrechte sind unteilbar, das heißt in ihrer Gesamtheit zu verteidigen. Gleichzeitig stellt die Religionsfreiheit eine Art Grundlage dar", sagt sie. "Religionsfreiheit bedeutet, dass man eigene Überzeugungen ausbilden und nach außen hin auch zeigen kann. Und wenn das in einer Gesellschaft nicht möglich ist, ist das eine Grundlage des menschlichen Handelns, die verwehrt wird."