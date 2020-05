13.05.2020, 16:49 Uhr

Keine neuen Infizierten: Skiort Ischgl gilt als Coronafrei

In Ischgl liegen keine neuen Fälle von Coronainfizierten vor. Auch in umliegenden Gemeinden im Paznautal ist die Zahl der Infizierten gering. Trotz des Erfolgs: Das Land Tirol steht weiterhin wegen seines Corona-Krisenmanagements in der Kritik.