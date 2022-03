Keine Mehrheit für Wehrpflicht - aber Debatte um Dienstpflicht

Die Wehrpflicht wieder zu aktivieren, dafür sieht die Wehrbeauftrage des Bundestags Eva Högl im Moment keine Mehrheit unter den Abgeordneten. In der gegenwärtigen Situation helfe eine solche Wehrpflicht auch nicht, sagt die SPD-Politikerin im BR24-Interview. Zustimmung kommt vom FDP-Verteidigungsexperten Marcus Faber: Die Bundeswehr habe weder die Unterbringungsmöglichkeiten, noch den Bedarf an vielen Wehrpflichtigen.

Wehrbeauftragte: Bundeswehr muss für gute Leute attraktiv sein

Auch CSU-Generalsekretär Stephan Mayer stellt sich gegen die Wehrpflicht. Vielmehr müsse man die Bundeswehr in ihrer jetzigen Ausrichtung stärken und besser ausstatten, so Mayer. Die Wehrbeauftrage Högl betont, die Bundeswehr brauche exzellentes, gut ausgebildetes Personal. Sie sieht die Arbeit derzeit darin, die Bundeswehr zu einem attraktiven Arbeitgeber zu machen. Die Bundeswehr "muss kreativ für sich werben und für gute Leute attraktiv sein", sagt die SPD-Politikerin.

Die AfD hingegen fordert, die Wehrpflicht sofort wieder zu reaktivieren. Die Bundesregierung könne sich nicht mehr "auf Freiwilligkeit und Werbekampagnen verlassen", kritisiert der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen. Dafür müssten andere Strukturen und die Wehrerfassung wieder aufgebaut werden. Lucassen stellt klar, dass die ersten einsatzbereiten Soldaten "trotzdem erst in einigen Jahren auf den Kasernenhöfen stehen" würden.

Allgemeine Dienstpflicht wieder im Gespräch

CDU und Freie Wähler bringen derweil die Idee einer allgemeinen Dienstpflicht wieder ins Spiel. Junge Menschen – Frauen und Männer – würden, so die Idee, für eine gewisse Zeit einen Dienst entweder in der Bundeswehr absolvieren oder auch bei der Feuerwehr, in einer Kita oder einer Pflegeeinrichtung. Der stellvertretende CDU-Chef Carsten Linnemann plädiert für ein solches "Gesellschaftsjahr". So könnten junge Menschen soziale Kompetenzen schulen und lernen, "dass es nicht nur Rechte in einem Staat gibt, sondern auch Pflichten", erklärt Linnemann: "Das würde unserer Gesellschaft richtig guttun."

Freie Wähler: Dienstpflicht biete Chance im Gesundheitswesen

Die Freien Wähler im bayerischen Landtag plädieren für einen zwölfmonatigen Dienst, der wahlweise bei der Bundeswehr, Rettungsdiensten aber auch beim Umweltschutz geleistet werden kann. Neben der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit sieht Bernhard Pohl, verteidigungspolitischer Sprecher der Freien Wähler im Landtag, auch die Chance, mit dem Dienstjahr den Defiziten im Gesundheitswesen entgegenzuwirken. "Wir brauchen da wie dort mehr Menschen, die sich um diese Existenzfragen unseres Landes kümmern", sagt Pohl. Ein verpflichtendes Jahr könne dazu einen Beitrag leisten.

FDP nennt Dienstpflichtdebatte abwegig

FDP und Grüne lehnen die Idee ab. Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Sara Nanni, findet es nicht gut, "wenn häufig ältere Leute dieses Thema miteinbringen und sagen, die junge Generation muss jetzt ein Ehrenjahr machen." Das sei ungerecht, zumal die junge Generation mit vielen Herausforderungen wie dem Klimawandel konfrontiert sei. Auch jetzt leisteten viele junge Menschen Freiwilligendienste, sagt die Grünen-Bundestagsabgeordnete. Es gebe im Gegenteil sogar zu wenig Plätze beim Bundesfreiwilligendienst. Der FDP-Politiker Faber hält die aktuelle Debatte um die Dienstpflicht für abwegig, damit verbessere man die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland nicht.

Idee zu einer allgemeinen Dienstpflicht schon 2018

Die Idee eines Gesellschaftsjahres oder einer allgemeinen Dienstpflicht hatte ursprünglich Annegret Kramp-Karrenbauer 2018 ins Spiel gebracht, damals noch als Generalsekretärin der CDU. Für so eine Pflicht gibt es hohe verfassungsrechtliche Hürden, da sie ein großer Eingriff in das Leben junger Menschen ist.

Die Wehrpflicht hatte der damalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, CSU, Mitte 2011 ausgesetzt. Im Jahr 2010 gab es noch knapp 50.000 Grundwehrdienstleistende. Im Vergleich dazu machen im Moment rund 9.100 Menschen einen freiwilligen Wehrdienst. Dazu kommen die Menschen, die sich als Berufssoldaten oder Zeitsoldaten verpflichten. Insgesamt hat die Bundeswehr im Moment rund 184.000 Soldatinnen und Soldaten.