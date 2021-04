Keine Maskenpflicht an Schule? Urteil in Weimar sorgt für Wirbel

Ein Beschluss des Amtsgerichts Weimar, der dem BR vorliegt, schlägt Wellen: Per einstweiliger Anordnung wurde verfügt, dass an zwei Weimarer Schulen die Maskenpflicht nicht angeordnet werden darf. Auch Schnelltests wurden untersagt. Hintergrund des Verfahrens war der Antrag der Mutter von zwei acht und 14 Jahre alten Jungen, die das Kindeswohl gefährdet sieht.

In den Entscheidungsgründen des Gerichts wird unter anderem der "fehlende Nutzen des Maskentragens und des Einhaltens von Abstandsvorschriften für die Kinder selbst und Dritte" und die "Ungeeignetheit von PCR-Tests und Schnelltests zur Messung des Infektionsgeschehens" angegeben.

Verfahrensrechtliche Zweifel

Nun hat das Bildungsministerium in Thüringen reagiert: Es sei zweifelhaft, ob der Beschluss wegen vieler Ungereimtheiten überhaupt irgendeine rechtliche Wirkung habe. Der Beschluss vom 8. April sei bisher nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben worden. Er liege weder den Schulen noch der Landesregierung in schriftlich ausgefertigter Form vor. Bisher kenne man lediglich eine Mail an die Schulleitungen, heißt es in einer Presserklärung des Ministeriums.

Zweifel gebe es zudem an der Zuständigkeit des Amtsgerichtes Weimar. So habe das Familiengericht die Entscheidung getroffen. Die Überprüfung von Infektionsschutzmaßnahmen oder Rechtsverordnungen der Landesregierung sei aber Sache der Verwaltungsgerichte.

Beschluss gilt nur für am Verfahren beteiligte Schüler

Wie jede gerichtliche Entscheidung könne auch dieser Beschluss rechtliche Wirkung allein für die am Verfahren Beteiligten entfalten, so das Ministerium weiter. Betroffen seien zwei Schüler. Der Beschluss habe also keine Auswirkungen auf die Infektionsschutzmaßnahmen, die für die Thüringer Schulen insgesamt angeordneten wurden. Gleiches gelte für zusätzlich verfügte Infektionsschutzmaßnahmen in Kreisen mit hohen Infektionszahlen, so das Bildungsministerium in Erfurt.

Ministerium fordert Prüfung durch höheres Gericht

"Ob die Entscheidung angesichts dieser und weiterer verfahrensrechtlicher Probleme überhaupt rechtliche Wirkung entfaltet und Bestand haben kann, muss obergerichtlich überprüft werden", so das Ministerium weiter.

Amtsgericht Weimar veröffentlicht kurzes Statement

Das Weimarer Amtsgericht hat auf seiner Internetseite eine kurze Pressemitteilung veröffentlicht. Der Einzelrichter sei davon ausgegangen, dass die Überprüfung von Infektionsschutzmaßnahmen zur Zuständigkeit der Familiengerichte gehöre, und habe die Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges verneint, heißt es darin. Er habe als Rechtsgrundlage Paragraph 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches angewandt:

"(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. (...)(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen." § 1666 BGB

Der Beschluss sei zudem grundsätzlich nicht anfechtbar, so das Amtsgericht.