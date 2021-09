Keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte: Aiwanger droht mit Klage

In der Debatte über die Streichung der Lohnfortzahlung für viele Ungeimpfte im Quarantänefall verschärft der Vorsitzende der Freien Wähler und stellvertretende bayerische Ministerpräsident, Hubert Aiwanger, die Gangart: "Dieses Thema muss verfassungsrechtlich geprüft werden", sagte Aiwanger dem BR. Damit habe er den Juristen Niko Härting beauftragt, der schon an der Verfassungsbeschwerde der Freien Wähler gegen die Bundesnotbremse mitgewirkt habe.

Härtings Bewertung laute, dass mit dem Ende der Lohnfortzahlung das Bundesinfektionsschutzgesetz zweckentfremdet werde, um eine Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen - statt wirklich zur Infektionsbekämpfung beizutragen. Deshalb sei die Regelung verfassungsrechtlich angreifbar. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über Aiwangers Vorstoß berichtet.

Aiwanger: "Man treibt die Leute zum Lügen"

"Die Bundesregierung und Schwarz-Rot-Grün-Gelb haben sich gedacht: 'Wenn wir dem Arbeitnehmer die Lohnfortzahlung streichen, dann laufen die alle zum Impfen'", kritisierte Aiwanger in einem Video, das er in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Der Effekt werde aber sein, dass Kontakte verschwiegen würden und sich der Arbeitnehmer im Quarantänefall selbst krank melde. "Dann muss der Arbeitgeber die Soße bezahlen", warnte der Freie-Wähler-Politiker. "Man trägt Unruhe in die Betriebe hinein, treibt die Leute zum Lügen. Die Dinge sind nicht zu Ende gedacht."

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, dass ungeimpfte Beschäftigte bundesweit ab spätestens 1. November in der Regel keine Entschädigung vom Staat mehr erhalten sollen, wenn sie als Kontaktperson eines Covid-Infizierten in Quarantäne müssen und deshalb nicht arbeiten können. Die Regel, die bereits im Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene vorgesehen ist, gilt auch für ungeimpfte Rückkehrer einer "vermeidbaren" Reise aus einem Risikogebiet. Greifen soll dies für alle, für die es eine Impfempfehlung gibt und die sich auch impfen lassen können.

Aiwanger: Staat wälzt "diesen Unsinn" ab

Aiwanger, der auch bayerischer Wirtschaftsminister ist, fürchtet wirtschaftlichen Schaden für Unternehmer, wie er dem BR sagte. Die Kosten würden de facto vom Staat auf Firmen abgewälzt. Die Freien Wähler lehnten "diesen Unsinn" ab. Der Vize-Ministerpräsident sieht Parallelen zur "Gründonnerstagsblamage", als die Ministerpräsidenten den Gründonnerstag für "arbeitsfrei erklärt haben und am Ende nicht geklärt war, wer die Kosten übernehmen soll".

Holetschek: Keine Impfpflicht durch die Hintertür

Die CSU, mit der die Freien Wähler in Bayern koalieren, befürwortet dagegen das Aus für die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte die Entscheidung am Donnerstag auf Bayern 2 erneut verteidigt: Er sehe darin keine Impfpflicht durch die Hintertür. Das Impfen bleibe eine individuelle Entscheidung. Wer sich dagegen entscheide, müsse aber die Konsequenzen tagen. "Wenn ich mich entscheiden kann, aus freien Stücken und eine Quarantäne vermeiden kann, indem ich mich impfen lasse, dann ist es, glaube ich, konsequent, dass wir so handeln."

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte die Entscheidung erneut. "Impfen schützt Gesundheit. Und jetzt spart es auch noch Geld. Das dürfte viele überzeugen", sagte Spahn der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es sei nicht davon auszugehen, dass die Quarantäneauflagen nun vielfach gebrochen würden: "Wer Quarantäneauflagen nicht befolgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Und das wird kontrolliert und mit empfindlichen Strafen geahndet", warnte der Minister. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele riskieren werden."

Kritik an dem Beschluss kam in dieser Woche unter anderem vom Sozialverband VdK. Sie habe "riesige Bedenken", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem Fernsehsender Phoenix. "Das wird jetzt auf irgendeine Weise zu einer Impfpflicht durch die Hintertür in Deutschland." Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, mahnte im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Es kann nicht sein, dass die Politik die Verantwortung für den Kampf gegen die Pandemie einfach bei den Beschäftigten ablädt. Eine Impfpflicht durch die Hintertür lehnen wir weiterhin ab." Außerdem bedeute die Neuregelung auch, dass Beschäftigte dem Arbeitgeber ihren Impfstatus offenlegen müssten.

Aiwanger testet sich jeden Tag auf Corona

Gegen die Neuregelungen zu Auskünften zum Impfstatus von Beschäftigten hatte sich auch Aiwanger gestellt. Die Freien Wähler setzten daher durch, dass sich Bayern zuletzt im Bundesrat bei der Abstimmung über eine Aktualisierung des Infektionsschutzes enthalten hat. Schon seit mehreren Wochen warnt Aiwanger immer wieder davor, Ungeimpfte unter Druck zu setzen und die Gesellschaft zu spalten. Als Ministerpräsident Markus Söder (CSU) öffentlich mit dem Gedanken spielte, Diskotheken nur für Genesene und vollständig Geimpfte zu öffnen, kündigte der Koalitionspartner prompt Wiederstand an. Er pochte darauf, dass negativ Getestete nicht benachteiligt werden dürfen.

Bundesweit für Schlagzeilen sorgte Aiwanger im Juli mit impfskeptischen Äußerungen, mit denen er begründet hatte, warum er sich als einziger in Söders Kabinett vorerst nicht gegen Corona impfen lassen will. Der "Bild"-Zeitung schilderte der FW-Chef nun, dass er sich häufig auf Corona testen lasse: "PCR-Test einmal die Woche. Meistens vor dem Kabinett. Selbsttest jeden Tag. Schon wegen meinem Umfeld und meiner Familie. Das gibt mir auch eine gewisse Sicherheit."