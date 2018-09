Keine konkreten Ergebnisse bei Diesel-Gesprächen

Zwei Stunden lang saßen Angela Merkel (CDU) und Andreas Scheuer (CSU) im Bundeskanzleramt mit Vertretern der Autoindustrie zusammen, darunter Daimler-Chef Dieter Zetsche und der Präsident des Autoindustrie-Verbandes VDA, Bernhard Mattes. Der Bundesverkehrsminister stellte im Anschluss an dieses Treffen fest, es sei ein "guter Sonntagabend" – und das, obwohl der CSU-Politiker zunächst wenig Zählbares vorweisen konnte.

Scheuer: Riesenschritt weiter gekommen

Scheuer betonte, beide Seiten seien "einen Riesenschritt weiter gekommen". Auf Seiten der Politik stehe jetzt das Bemühen im Vordergrund, "in dieser Woche, mit den deutschen Herstellern Lösungen zu erarbeiten". Und dann gibt es auch noch genug zu besprechen in der Bundesregierung zwischen den Ressorts.

Auch die Autoindustrie ist zufrieden

Nahezu wortgleich äußerte sich der VDA-Präsident über den Verlauf des Treffens. Bernhard Mattes stellte fest, er komme gerade aus einem "guten Gespräch". Beide Seiten favorisieren weiterhin, die Problematik der hohen Schadstoffbelastung in der Luft vieler deutscher Innenstädte durch den Absatz modernerer Diesel-Fahrzeuge in den Griff zu bekommen. "Priorität eins ist die Flottenerneuerung, weil dadurch die meisten Effekte erzielt werden", sagte Bundesverkehrsminister Scheuer. VDA-Präsident Mattes hält diesen Lösungsbaustein "für am wichtigsten". Über mögliche Hardwarenachrüstungen für ältere Diesel-Fahrzeuge sei ebenfalls gesprochen worden, teilten beide mit. Ins Detail gingen sie nicht.

Umweltbundesamt: Flottenerneuerung mit geringem Effekt

Unmittelbar vor Beginn des Diesel-Spitzengesprächs war allerdings eine interne Untersuchung des Umweltbundesamtes bekannt geworden. Danach hält sich der Effekt, den eine Flottenerneuerung mit Blick auf die Stickoxid-Belastung der Luft mit sich bringt, in Grenzen. "Die Ergebnisse zur Abschätzung der Wirkung auf die NO2-Belastung zeigen, dass unter den angenommenen Zahlen der Inanspruchnahme der Prämie die Wirkung in allen Szenarien zusätzlich zur eh stattfindenden Flottenerneuerung unter 1 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft", so das Fazit des Umweltbundesamtes.

Bis Ende der Woche Entscheidung

Politik und Wirtschaft werden in den nächsten Tagen weiter intern und miteinander über die jetzt noch zu klärenden Fragen und die möglichen Optionen verhandeln. Alleine innerhalb der Bundesregierung dürfte das nicht einfach werden, spricht sich doch Bundesumweltministerin Svenja Schulze seit geraumer Zeit für Hardwarenachrüstungen für ältere Diesel-Fahrzeuge auf Kosten der Automobilindustrie aus.

Am wahrscheinlichsten ist nun ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen: Zusätzliche Anreizprogramme von Seiten der Automobilindustrie, um den Absatz modernerer Diese-Fahrzeuge anzukurbeln. Außerdem öffentlich geförderte Hardwarenachrüstungen, wenn überhaupt aber nur für einen sehr beschränkten Teil von Fahrzeugen, zum Beispiel für leichte Nutzfahrzeuge, die im gewerblichen Bereich zum Einsatz kommen.

Kritik von der Opposition

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer geht nach den erneuten Diesel-Gesprächen mit der Bundesregierung hart ins Gericht. "Die Belange der Autoindustrie sind der Bundesregierung wichtiger als saubere Luft in den Innenstädten", so Krischer. Das sei eine "finale Bankrotterklärung der Bundesregierung2.

Für die Bundeskanzlerin wird es nun immer enger, ihre Zusage einzuhalten. Angela Merkel hatte bereits im Sommer angekündigt, bis Ende September werde sich die Bundesregierung festlegen, mit welchen Maßnahmen sie die Diesel-Problematik lösen will. Dafür bleiben ihr nun noch wenige Tage.