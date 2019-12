Keine Hoffnung auf Überlebende nach Vulkanausbruch in Neuseeland

Nach dem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island vermutet die Polizei, dort keine Überlebenden mehr zu finden. Mehr als zwanzig Menschen werden noch vermisst. Davor hatte die Regierung von mindestens fünf Toten gesprochen. Rettungskräfte konnten inzwischen 23 Ausflügler von der Insel evakuieren.

Keine weiteren Lebenszeichen auf der Insel

Nach mehreren Erkundungsflügen mit Hubschraubern und Flugzeugen erklärte die Polizei: "An keinem Ort sind Lebenszeichen gesichtet worden. Auf Grundlage der vorliegenden Informationen glauben wir nicht, dass sich auf der Insel noch Überlebende befinden." Mindestens sieben Hubschrauber waren zuvor im Einsatz gewesen, um Überlebende von der Insel zu holen.

Die Suche nach den Vermissten wurde bei Einbruch der Dunkelheit aus Sicherheitsgründen unterbrochen. "Die Insel ist instabil, es besteht die Gefahr weiterer Eruptionen", so Vize-Polizeichef John Tims. Für Polizisten und Rettungskräfte sei es derzeit zu gefährlich die Insel zu betreten.

Eruption überraschte Touristen bei Ausflug

Nach jüngsten Angaben der Polizei ereignete sich der Ausbruch des Vulkans gegen 14:11 Uhr Ortszeit (2.11 MEZ). Die Polizei bestätigte inzwischen, dass sich zu dem Zeitpunkt weniger als 50 Menschen auf der Insel aufhielten. Zu möglichen deutschen Betroffenen gab es noch keine Informationen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die deutsche Botschaft in Wellington bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung.

Mehrere der Ausflügler kamen von einem Kreuzfahrtschiff, der "Ovation Of The Seas". Die Reederei übermittelte der Polizei eine Liste von Passagieren. Das Nachrichtenportal "Stuff" zeigte Fotos, die kurz vor dem Ausbruch entstanden sein sollen. Darauf sind mehrere Touristen zu sehen, die sich in der Nähe des Kraters aufhalten. Etwa 50 Kilometer entfernt an der Küste war die riesige Aschewolke sichtbar.