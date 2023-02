Keine Erdbebenhilfe in Syrien: Retter machen UN schwere Vorwürfe

Im Nordwesten Syriens ist nach Angaben der syrischen Rettungsorganisation "Weißhelme" bis Freitag keine humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen (UN) für die Erdbebenopfer eingetroffen. Der Chef der "Weißhelme", Raed Al-Saleh, machte den UN schwere Vorwürfe und appellierte an Regierungen in aller Welt, direkte Hilfe außerhalb der UN zu organisieren. "Die Vereinten Nationen sind auf der Seite der Regierung, nicht der Menschen", sagte Al-Saleh nach Angaben eines Übersetzers. "Sie sollten sich bei den Menschen entschuldigen."

Al-Saleh spielt offenbar darauf an, dass die Region Idlib seit 12 Jahren von Aufständischen kontrolliert wird, die einen Bürgerkrieg gegen die syrische Regierung führen, und dass die UN sich möglicherweise wegen dieses Konflikts mit Hilfsgütern für die Erdbebenregion zurückhalten.

Al-Saleh: Nur sechs Lastwagen in der Region Idlib eingetroffen

Nach Angaben von Al-Saleh waren in der Region Idlib seit dem Erdbeben am Montag nur sechs Lastwagen eingetroffen. Dabei handele es sich aber um Hilfsgüter des Welternährungsprogramms (WFP), die schon vor der Katastrophe auf dem Weg waren, wegen logistischer Hürden aber erst mit Verspätung in Atmeh eintrafen.

Nach Angaben des WFP sind aber aus Lagern, die bereits in Nordwestsyrien waren, Nahrungsmittel an 24.000 Menschen verteilt worden.

Tausende Familien harrten bei tiefen Temperaturen im Freien aus, ohne Zelte und ohne Nahrungsmittel oder andere Hilfsgüter, sagte Al-Saleh. Das UN-Nothilfebüro OCHA habe mehrfach nach dem Bedarf gefragt, aber nichts geschickt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Mittwoch in Genf zwei Frachtmaschinen voller Hilfsgüter für Damaskus angekündigt, aber nach Angaben von Al-Saleh war bis Freitag aus regierungskontrollierten Gebieten nichts in der Region angekommen.

UN-Organisation meldet Hilfs-Konvoi

Die UN-Organisation für Migration (IOM) hatte am Donnerstag die Abfahrt des ersten UN-Konvois mit Erdbebenhilfe aus einem Lager in Gaziantep in der Türkei gemeldet. Die sechs Lastwagen hätten Decken, Matratzen, Zelte, Solarlampen und anderes für mindestens 5.000 Menschen an Bord. Laut den syrischen Helfern sind die Hilfsgüter jedoch ebenfalls bereits vor dem Erdbeben geplant gewesen.

Ein zweiter Konvoi mit 14 Lastwagen überquerte am Freitagmorgen die Grenze und war auf dem Weg nach Idlib, wie ein IOM-Sprecher in Genf sagte.

Unterdessen gehen dem Welternährungsprogramm (WFP) nach eigenen Angaben die Vorräte im Nordwesten Syriens aus. Um die Lager wieder auffüllen zu können, müssten weitere Übergänge an der Grenze zur Türkei geöffnet werden, fordert die für den Nahen Osten zuständige Managerin der Einrichtung der Vereinten Nationen, Corinne Fleischer, vor Journalisten in Genf. "Der Nordwesten Syriens, wo 90 Prozent der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, ist ein großes Problem. Wir haben die Menschen dort erreicht, aber wir müssen unsere Vorräte wieder auffüllen."

Mit Informationen von dpa und Reuters