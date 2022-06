Keine Entschuldigung: Merkel verteidigt ihre Russland-Politik

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Russland-Politik während ihrer 16-jährigen Amtszeit verteidigt. Eine Entschuldigung für die von vielen als zu nachsichtig gegenüber Russland kritisierte Politik lehnte sie am Dienstagabend in Berlin in ihrem ersten großen Interview seit Ausscheiden aus dem Amt jedoch ab. "Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, deshalb falsch gewesen. Also ich sehe nicht, dass ich da jetzt sagen müsste: Das war falsch, und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen."

Merkel: Annexion der Krim hätte man härter begegnen können

Merkel räumte zwar ein, dass man der Annexion der Krim durch Russland 2014 härter hätte begegnen können. Man könne aber auch nicht sagen, dass damals nichts gemacht worden sei. Sie verwies auf den Ausschluss Russlands aus der Gruppe führender Industrienationen (G8) und den Beschluss der Nato, dass jedes Land zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben soll. Sie sei nicht "blauäugig" im Umgang mit Russland gewesen.

Auch dass sie sich 2008 gegen eine Nato-Osterweiterung um die Ukraine und Georgien gewandt habe, verteidigte Merkel. Hätte die Nato den beiden Ländern damals eine Beitrittsperspektive gegeben, hätte der russische Präsident Wladimir Putin schon damals einen "Riesenschaden in der Ukraine anrichten können".

Abschreckung einzige Sprache, "die Putin versteht"

Es sei so, "dass ich mir nicht vorwerfen muss, ich hab es zu wenig versucht", sagte Merkel zu der Frage, inwieweit sie dazu beitragen konnte, eine Eskalation mit Russland zu verhindern. "Ich habe es glücklicherweise ausreichend versucht. Es ist eine große Trauer, dass es nicht gelungen ist."

Die frühere Bundeskanzlerin plädiert für eine Verstärkung der militärischen Abschreckung gegenüber Russland. "Das ist die einzige Sprache, die Putin versteht", sagte Merkel. Den Ukraine-Krieg verurteilte die Altkanzlerin scharf und nannte ihn einen "großen Fehler" Russlands. Es sei ein "objektiver Bruch aller völkerrechtlichen Regelungen", so Merkel.

Sie sehe darin auch "eine große Tragik" und frage sich, ob dies hätte verhindert werden können. Sie habe aber nie Putins Einschätzung geteilt, dass Russland durch den Westen "permanent gedemütigt wurde". Sie habe aber natürlich gewusst, wie er dachte. Merkel verwies darauf, dass Putin ihr schon 2007 bei ihrem Besuch in Sotschi gesagt habe, der Zerfall der Sowjetunion sei für ihn "die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts". Damit sei schon damals ganz klar gewesen, "dass da ein großer Dissens ist". Und es sei letztlich nie gelungen, "den Kalten Krieg wirklich zu beenden".

Merkel versteht sich nicht als Vermittlerin im Ukraine-Krieg

Als Vermittlerin im Ukraine-Krieg sieht sich die Altkanzlerin aber nicht, wie sie deutlich machte. Auf die Frage, ob sie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren würde, sagte sie: "Ich habe nicht den Eindruck, dass das im Augenblick etwas nützt." Es gebe "aus meiner Sicht wenig zu besprechen".

Merkel verwies außerdem darauf, dass sie sich nur auf Bitten der Bundesregierung einschalten würde. "Mein Amtsverständnis ist so, dass ich nichts tun werde, um das mich nicht die deutsche Regierung bitten würde." Nach ihren eigenen Worten habe sie "volles Vertrauen" in die neue Bundesregierung und ihren Amtsnachfolger Olaf Scholz (SPD). Der Regierungsübergang sei sehr gut gelaufen, sagte Merkel. Es seien Menschen am Werk, die keine "Newcomer" seien und die Gegebenheiten kennen würden.

Fünf Wochen Ostsee, mehr Bewegung, mehr Lesen

Merkel gewährte während des Interviews auch Einblicke in ihr Privatleben. "Mir geht es persönlich gut", sagte sie. "Ich habe freiwillig aufgehört, das ist ein schönes Gefühl." Sie bekomme viele Einladungen, wolle aber nicht nur Termine abarbeiten. Wenn sie lese, sie mache nur noch "Wohlfühltermine", dann sage sie: "ja."

Sie habe unter anderem fünf Wochen an der Ostsee verbracht und die Tage "gut rumgekommen". Sie habe "gar nicht mehr gewusst, wie das ist", komme aber inzwischen gut zurecht, sagte Merkel. Sie habe sich vorgenommen, sich mehr zu bewegen und häufiger wieder ein Buch zu lesen. Das sei vor allem in den letzten Monaten ihrer Kanzlerschaft eindeutig zu kurz gekommen.

16 Jahre lang sei alles, was irgendwie von Relevanz gewesen sei, an ihrem Tisch vorbeigekommen. Sie habe sich nie um Verantwortung gedrückt. Nun habe sie gesagt, dass sie sich erst einmal erholen und Abstand gewinnen wolle.Bei der vom Aufbau Verlag und dem Berliner Ensemble organisierten Veranstaltung bezog Merkel im Gespräch mit dem "Spiegel"-Reporter Alexander Osang Stellung. Osang hat Merkel mehrfach porträtiert.